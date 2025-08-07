Nayara Energy recherche des navires indiens pour transporter des carburants raffinés, selon une source gouvernementale indienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte, l'historique dans les paragraphes 2-3, plus de détails de la source dans le paragraphe 5) par Nidhi Verma

Le raffineur privé Nayara Energy, soutenu par la Russie et sanctionné par l'Union européenne le mois dernier, a demandé l'aide du ministère indien de la marine marchande pour obtenir des navires pour le transport de ses carburants raffinés, a déclaré une source gouvernementale jeudi.

Nayara, touchée par les sanctions, a du mal à obtenir des navires pour l'approvisionnement en carburants raffinés de ses stations de vente au détail en Inde. Le raffineur privé a déjà réduit la production de brut dans sa raffinerie.

Depuis les sanctions de l'UE, Nayara a dû faire face à des expéditeurs demandant la résiliation de contrats et à Microsoft MSFT.O qui a brièvement suspendu les services critiques .

Les ministères de la navigation, du pétrole et des affaires étrangères se réuniront prochainement pour examiner la demande de Nayara, a déclaré la source aux journalistes après une réunion avec les responsables de Nayara.

New Delhi étudie la possibilité de mettre à la disposition des raffineurs privés des navires battant pavillon indien et appartenant à des entreprises locales. Les propriétaires de navires évoquent des problèmes, notamment pour obtenir une couverture d'assurance afin d'entreprendre des voyages pour Nayara, a ajouté la source.