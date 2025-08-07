 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nayara Energy recherche des navires indiens pour transporter des carburants raffinés, selon une source gouvernementale indienne
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte, l'historique dans les paragraphes 2-3, plus de détails de la source dans le paragraphe 5) par Nidhi Verma

Le raffineur privé Nayara Energy, soutenu par la Russie et sanctionné par l'Union européenne le mois dernier, a demandé l'aide du ministère indien de la marine marchande pour obtenir des navires pour le transport de ses carburants raffinés, a déclaré une source gouvernementale jeudi.

Nayara, touchée par les sanctions, a du mal à obtenir des navires pour l'approvisionnement en carburants raffinés de ses stations de vente au détail en Inde. Le raffineur privé a déjà réduit la production de brut dans sa raffinerie.

Depuis les sanctions de l'UE, Nayara a dû faire face à des expéditeurs demandant la résiliation de contrats et à Microsoft MSFT.O qui a brièvement suspendu les services critiques .

Les ministères de la navigation, du pétrole et des affaires étrangères se réuniront prochainement pour examiner la demande de Nayara, a déclaré la source aux journalistes après une réunion avec les responsables de Nayara.

New Delhi étudie la possibilité de mettre à la disposition des raffineurs privés des navires battant pavillon indien et appartenant à des entreprises locales. Les propriétaires de navires évoquent des problèmes, notamment pour obtenir une couverture d'assurance afin d'entreprendre des voyages pour Nayara, a ajouté la source.

Guerre en Ukraine

