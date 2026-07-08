Navitas en baisse après que Wolfspeed a intenté une action en justice pour contrefaçon de brevet

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8 juillet - ** L'action du fabricant de puces Navitas Semiconductor NVTS.O recule de 6 % à 13,2 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de puces Wolfspeed WOLF.N a intenté une action en contrefaçon de brevet contre Navitas devant le tribunal fédéral du district du Delaware

** WOLF allègue que les produits de NVTS enfreignent plusieurs brevets de Wolfspeed

** Navitas conteste les allégations contenues dans la plainte; elle déclare qu’elle « se défendra vigoureusement, ainsi que ses produits, contre ces accusations de contrefaçon sans fondement, et s’attend à obtenir gain de cause dans ce litige »

** Depuis le début de l’année, l’action NVTS a presque doublé jusqu’à la dernière clôture