Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"

( AFP / OSCAR DEL POZO )

Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en 2026.

Naturgy a enregistré l'an passé un bénéfice historique de 2,02 milliards d'euros, en hausse de 6,4% par rapport au 1,9 milliard d'euros dégagé en 2024, selon ses résultats annuels publiés mercredi.

"Le processus de transformation engagé en 2018 nous a permis de construire une entreprise plus solide, plus efficace et mieux préparée pour affronter l'avenir depuis une position de plus grande solidité", s'est félicité dans un communiqué son président Francisco Reynés.

Le groupe, qui revendique plus de 6.600 employés et opère dans 24 pays du monde, a toutefois reconnu "des conditions difficiles" pour le secteur de l'énergie, avec une baisse des cours sur le marché mondial qui devrait affecter ses résultats en 2026, attendus en baisse, "à 1,9 milliard d'euros".

Très implanté en Amérique du Sud, au-delà de l'Europe, Naturgy a également affirmé vouloir "saisir les opportunités liées aux centres de données", nécessaires pour pouvoir entraîner les modèles d'intelligence artificielle (IA), en pleine explosion.

En mars 2025, les actionnaires de Naturgy avaient donné leur feu vert au lancement par le groupe d'une offre publique d'achat (OPA) volontaire sur 10% de son capital, destinée à accroître la part de capital flottant de l'entreprise.

L'année 2025 a également été marquée pour Naturgy par sa demande faite au gouvernement espagnol, aux côtés d'Endesa et Iberdrola, de prolonger jusqu'en 2030 la durée de vie de la principale centrale nucléaire en Espagne, celle d'Almaraz, dont le groupe énergétique est actionnaire minoritaire.

Les négociations sur le sort de ce site, mis en service au début des années 1980 et censé fermer complètement en 2028 dans le cadre de la sortie progressive du nucléaire voulue par l'exécutif à Madrid, restent un dossier brûlant entre les professionnels du secteur et le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

Après évaluation, l'agence espagnole de sécurité nucléaire (CSN) doit émettre un avis (non contraignant, sauf s'il est négatif) sur le futur des deux réacteurs d'Almaraz, avant une décision finale du ministère de la Transition écologique.