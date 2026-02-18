Casino repousse la date de publication de ses résultats 2025

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi.

Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) maintient la publication du seul chiffre d'affaires 2025 pour le 26 février, date prévue initialement pour la publication des résultats.

En raison de "la poursuite des négociations en cours relatives à l’adaptation et au renforcement de la structure financière, le groupe annonce reporter la date de publication de ses résultats annuels 2025 d’ici au 31 mars 2026", a-t-il indiqué.

Le groupe, passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024 après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite ramener à 800 millions d'euros, avait indiqué Casino en novembre.

L'objectif est de parvenir à un accord "d'ici la fin du second trimestre 2026", avait-il précisé.

Revenue au cœur des spéculations depuis plusieurs mois, la dette de Casino avait été allégée de près de 5 milliards d'euros au moment d'une première restructuration, en 2024, qui s'était traduite par le départ du PDG historique, Jean-Charles Naouri.

Le groupe, dirigé désormais par Philippe Palazzi, a vendu la quasi-totalité de ses hyper et supermarchés français et mise désormais sur la proximité et la restauration à emporter.