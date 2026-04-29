Naturgy: bénéfice en hausse au 1T dans un contexte de "forte instabilité" avec la guerre au Moyen-Orient

Des panneaux solaires Naturgy. (illustration) ( AFP / OSCAR DEL POZO )

Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net de 530 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 5% en rythme annuel, "dans un contexte énergétique marqué par une forte volatilité des prix et une grande incertitude" en raison de la guerre au Moyen-Orient.

"Dans ce nouveau contexte, Naturgy a préservé la solidité de son bilan financier", a affirmé le groupe dans un communiqué, évoquant "une forte instabilité liée au conflit au Moyen‑Orient" et la hausse des prix du gaz notamment.

"Il est important de souligner que Naturgy n'a pas de contrats d'approvisionnement en gaz liés au Moyen-Orient, ce qui garantit la totale continuité et la sécurité de l'approvisionnement pour ses clients", a relevé l'entreprise espagnole.

Naturgy, qui revendique plus de 6.600 employés et opère dans 24 pays, est très implanté en Amérique du Sud, au-delà de l'Espagne, où il gère notamment 17 centrales à cycle combiné au gaz, et de l'Europe.

En 2025, le groupe avait enregistré un bénéfice historique de 2,02 milliards d'euros.

Aux côté d'Endesa et Iberdrola, Naturgy attend l'avis technique de l'autorité de sûreté nucléaire espagnole (CSN) puis la décision finale du ministère de la Transition écologique sur le futur de la principale centrale nucléaire en Espagne, celle d'Almaraz, dont le groupe énergétique est actionnaire minoritaire.

Les négociations sur le sort de ce site, mis en service au début des années 1980 et censé fermer complètement en 2028 dans le cadre de la sortie progressive du nucléaire voulue par l'exécutif à Madrid, restent un dossier brûlant entre les professionnels du secteur et le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

Les trois entreprises énergétiques privées actionnaires d'Almaraz ont demandé la prolongation jusqu'en 2030 de l'exploitation du site.