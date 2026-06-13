Liban: frappes dans le sud et l'est, avertissements d'Israël

Une frappe aérienne israélienne sur la ville de Nabatiyé, dans le sud du Liban, le 12 juin 2026 ( AFP / Abbas FAKIH )

Des frappes israéliennes ont ciblé samedi le sud et l'est du Liban, avant et après deux appels israéliens à évacuer une vingtaine de localités, dont la ville de Nabatiyé, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise Ani.

Les frappes persistent alors que les Etats-Unis et l'Iran semblent sur le point de finaliser un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, qui pourrait inclure le dossier libanais.

L'armée israélienne a émis deux avertissements recouvrant 24 localités, situées à Nabatiyé et dans ses environs, ainsi que plus près de la côte, leur ordonnant de "se diriger vers le nord du fleuve Zahrani", à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec Israël.

Les bombardements israéliens ont visé plusieurs secteurs désignés par Israël, notamment autour de Nabatiyé, selon l'Ani.

Un photographe de l'AFP a entendu des détonations en provenance de Kfar Remman, régulièrement bombardé, et vu tout près un panache de fumée blanche au-dessus de Kfartebnit, non inclus dans les derniers avertissements israéliens.

L'armée libanaise, restée à l'écart du conflit, a annoncé qu'un de ses soldats avait été "grièvement blessé" après avoir été visé par "un drone israélien", sur une route reliant Kfar Remman à Nabatiyé.

une frappe aérienne israélienne sur le village de Kfar Tibnit, dans le sud du Liban, le 13 juin 2026 ( AFP / Abbas FAKIH )

L'Ani a en outre fait état de tirs d'artillerie dans Nabatiyé et ses environs. Ces tirs ont été confirmés par un correspondant de l'AFP à Nabatiyé, décrite comme pratiquement déserte.

prestigieux festival reporté

Le Hezbollah a de son côté dit avoir fait barrage à une tentative d'"infiltration" d'une force israélienne aux confins de Kfartebnit, dans les environs de Nabatiyé, dans la nuit de vendredi à samedi, après lui avoir tendu une embuscade suivie d'un "accrochage (...) avec des armes moyennes".

Le mouvement pro-iranien a également fait état d'accrochages samedi soir avec des forces israéliennes dans les environs de Majdal Zoun, plus près de la frontière avec Israël et revendiqué des attaques dans ces deux localités et d'autres dans le sud.

L'armée israélienne a pour sa part indiqué avoir "frappé plus de 70 sites d'infrastructure du Hezbollah dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures" et "éliminé" certains de ses membres.

Plus tôt samedi, elle avait annoncé avoir intercepté un "engin aérien hostile" entré dans le nord d'Israël depuis le Liban, au lendemain de quatre incidents similaires, survenus sans dégâts notables, selon elle.

Dans l'est du pays, régulièrement pilonné, le prestigieux festival international de Baalbeck, pilier de la vie culturelle libanaise depuis plus de sept décennies, est "reporté à une date ultérieure (...) en raison de la situation sécuritaire et politique qui prévaut actuellement", a annoncé le comité du festival.

De nouvelles frappes ont visé les extrémités de deux localités dans ce district sans avertissement préalable, a rapporté l'Ani.

"Test capital"

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l'Iran après l'offensive israélo-américaine du 28 février.

Une frappe aérienne israélienne sur la ville de Nabatiyé, dans le sud du Liban, le 12 juin 2026 ( AFP / Abbas FAKIH )

Depuis, Israël mène des opérations qui ont tué 3.756 personnes, selon un dernier bilan officiel. Le Hezbollah revendique pour sa part des attaques quotidiennes contre l'armée israélienne.

Et ce malgré un nouvel accord de trêve conditionnelle annoncé début juin à l'issue de pourparlers entre le Liban et Israël à Washington, rejeté par le Hezbollah.

Le front libanais constitue un volet majeur des négociations menées entre Washington et Téhéran en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Cet accord est sur le point d'être finalisé, selon Donald Trump et le médiateur pakistanais, et inclut bien le Liban, selon un haut responsable américain, comme réclamé par Téhéran, alors que les Etats-Unis avaient auparavant dit vouloir traiter ce dossier séparément.

Le Liban fait face à "un test capital", a déclaré samedi le président Joseph Aoun sur X, appelant les Libanais à s'unir "autour d'un Etat souverain qui détient le monopole des armes" pour ne pas rester "otage de la logique des milices".

Le député du Hezbollah Ali Fayyad a lui appelé à tirer profit de tout accord visant à mettre fin aux hostilités mais pour lui "l'Etat doit abandonner la politique qui consiste à être écrasé face aux Israéliens et soumis aux Américains".