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Natixis IM externalise la gestion d’un fonds actions émergentes
information fournie par Agefi Asset Management 19/06/2026 à 08:00

Natixis Investment Managers va transférer la gestion de son fonds investi en actions émergentes, Loomis Sayles Global Emerging Equity, jusqu’alors géré par son affilié américain Loomis, Sayles & Company, à un gestionnaire d’actifs établi à Dubaï.

A compter du 1 er juillet 2026, Frontier Investment Management Partners (FIM Partners), qui n’appartient pas à la plateforme de gestion multi-boutiques de Natixis (groupe BPCE), deviendra gérant du fonds. Ce dernier, qui sera renommé FIM Global Emerging Markets Equity, comptait 240 millions d’euros d’encours sous gestion à fin mai 2026 et est domicilié dans la Sicav luxembourgeoise de Natixis IM.

Ce transfert intervient dans le cadre du rachat de l’équipe d’investissement en actions émergentes de Loomis, Sayles & Company par FIM Partners en novembre 2025. Cette équipe est dirigée par Ashish Chugh, qui gère le fonds depuis 2019.

Lors de l’annonce de l’opération, Natixis IM s’était engagé à poursuivre la distribution des fonds Ucits gérés par l’équipe d’Ashish Chugh jusqu’à la fin de la période de transition entre Loomis Sayles et FIM Partners.

FIM Partners a été fondé en 2008 et gère plus de 4,3 milliards de dollars pour le compte de clients institutionnels.

Adrien Paredes-Vanheule

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