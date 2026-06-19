Natixis IM externalise la gestion d’un fonds actions émergentes

Natixis Investment Managers va transférer la gestion de son fonds investi en actions émergentes, Loomis Sayles Global Emerging Equity, jusqu’alors géré par son affilié américain Loomis, Sayles & Company, à un gestionnaire d’actifs établi à Dubaï.

A compter du 1 er juillet 2026, Frontier Investment Management Partners (FIM Partners), qui n’appartient pas à la plateforme de gestion multi-boutiques de Natixis (groupe BPCE), deviendra gérant du fonds. Ce dernier, qui sera renommé FIM Global Emerging Markets Equity, comptait 240 millions d’euros d’encours sous gestion à fin mai 2026 et est domicilié dans la Sicav luxembourgeoise de Natixis IM.

Ce transfert intervient dans le cadre du rachat de l’équipe d’investissement en actions émergentes de Loomis, Sayles & Company par FIM Partners en novembre 2025. Cette équipe est dirigée par Ashish Chugh, qui gère le fonds depuis 2019.

Lors de l’annonce de l’opération, Natixis IM s’était engagé à poursuivre la distribution des fonds Ucits gérés par l’équipe d’Ashish Chugh jusqu’à la fin de la période de transition entre Loomis Sayles et FIM Partners.

FIM Partners a été fondé en 2008 et gère plus de 4,3 milliards de dollars pour le compte de clients institutionnels.

Adrien Paredes-Vanheule