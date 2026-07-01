National Grid, au Royaume-Uni, mise 1,75 milliard de dollars sur l'essor de l'énergie issue de l'IA en investissant dans Joulent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* National Grid prévoit qu'une décision finale d'investissement concernant cette participation sera prise d'ici fin 2026

* J.P. Morgan table sur des rendements supérieurs à l'objectif de rendement des capitaux propres de 9% à 10% fixé pour les réseaux réglementés

* Kilby vise une mise en service en 2028

(Ajout des informations sur les actions au paragraphe 3, du commentaire de l'analyste au paragraphe 5, ainsi que de détails et de contexte tout au long du texte)

La société britannique National Grid

NG.L a annoncé mercredi qu’elle allait investir 1,75 milliard de dollars pour acquérir une participation de 35% dans Joulent, une plateforme énergétique américaine développant des infrastructures électriques pour les centres de données, afin de tirer parti de la demande croissante en électricité liée à l’intelligence artificielle.

Cette opération contribuera à financer le premier projet de Joulent, une centrale au gaz de 2,67 gigawatts située dans l’ouest du Texas, développée dans le cadre d’un partenariat à parts égales avec Chevron CVX.N . Cette centrale alimentera un campus de centres de données exploité par Microsoft MSFT.O , dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans. L’action National Grid a reculé de 1.4% pour s’échanger à 1.230,5 pence à 11h42 GMT. La demande en électricité liée à l’IA est en train de transformer les marchés énergétiques à l’échelle mondiale. La demande des centres de données qui alimentent les services d’intelligence artificielle générative a augmenté de 17% en 2025, dépassant de loin la croissance de 3% de la demande mondiale globale en électricité. National Grid a précisé que cet investissement s’ajoutait à son programme d’investissement en capital quinquennal existant, d’un montant d’au moins 70 milliards de livres sterling jusqu’à l’exercice 2031, et qu’il serait financé grâce aux capacités disponibles inscrites à son bilan. La société a indiqué que cette transaction ne devrait pas avoir d’incidence sur sa situation financière actuelle. "Nous nous attendons à ce que les rendements visés pour cet investissement, réalisé par l’intermédiaire de National Grid Ventures, dépassent le rendement des capitaux propres de 9% à 10% que nous prévoyons pour les réseaux réglementés, ce qui reflète un profil de risque relatif légèrement plus élevé", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note. National Grid a indiqué que ce partenariat stratégique renforcerait également son programme existant de raccordement de centres de données, dans le cadre duquel elle prévoit de raccorder plus de 10 gigawatts au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

Baptisé “Kilby”, le projet s’est déjà doté d’équipements essentiels, notamment des turbines de GE Vernova GEV.N , et a réservé des capacités d’ingénierie et de construction; il vise à commencer à fournir de l’électricité d’ici 2028.

Joulent devrait dégager un flux de trésorerie disponible positif dès le début des années 2030, a indiqué National Grid. Une décision finale d’investissement concernant la participation dans Joulent est attendue d’ici fin 2026.