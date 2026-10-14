National Fuel Gas en hausse après avoir dévoilé son projet de scission de ses activités en amont

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action de National Fuel Gas NFG.N , société spécialisée dans la distribution de gaz naturel et l'exploitation de gazoducs, progresse de 1,1% à 81,99 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce son intention de scinder son activité “Integrated Upstream and Gathering” (IUG) pour en faire une société cotée distincte

** Les actionnaires de NFG détiendront des participations dans les deux sociétés

** La transaction devrait être finalisée d’ici le second semestre 2027, par le biais d’une distribution exonérée d’impôt d’au moins 80,1% des actions d’IUG aux actionnaires de NFG

** NFG prévoit de conserver une participation pouvant aller jusqu’à 19,9% dans IUG après la scission

** À la clôture d'hier, l'action NFG affichait une hausse de 1,29% depuis le début de l'année