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National Fuel Gas en hausse après avoir dévoilé son projet de scission de ses activités en amont
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action de National Fuel Gas NFG.N , société spécialisée dans la distribution de gaz naturel et l'exploitation de gazoducs, progresse de 1,1% à 81,99 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce son intention de scinder son activité “Integrated Upstream and Gathering” (IUG) pour en faire une société cotée distincte

** Les actionnaires de NFG détiendront des participations dans les deux sociétés

** La transaction devrait être finalisée d’ici le second semestre 2027, par le biais d’une distribution exonérée d’impôt d’au moins 80,1% des actions d’IUG aux actionnaires de NFG

** NFG prévoit de conserver une participation pouvant aller jusqu’à 19,9% dans IUG après la scission

** À la clôture d'hier, l'action NFG affichait une hausse de 1,29% depuis le début de l'année

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