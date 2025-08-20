National Energy Services en hausse de 8 %, les résultats du deuxième trimestre dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de National Energy Services Reunited Corp NESR.O augmentent d'environ 8,23 % à 7,89 $

** La société affiche un bénéfice par action de 0,21 $ au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 0,18 $, selon les données compilées par LSEG

** NESR déclare que le bénéfice net est dû à une meilleure utilisation de l'équipement et du personnel existants, ainsi qu'à d'autres mesures de réduction des coûts

** NESR annonce des revenus de 327,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 316,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** NESR annonce une croissance des revenus au 2ème trimestre, grâce à la diversification des pays et des technologies

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de près de 18,64 %