Les Etats-Unis et l'UE finalisent leur accord commercial

Le président américain Donald Trump serre la main de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen

par Andrea Shalal et David Lawder

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont publié jeudi une déclaration conjointe actant l'accord commercial conclu le 27 juillet en Ecosse entre le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le texte de trois pages et demie confirme l'instauration de droits de douane plafonnés à 15% sur la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique comme les automobiles, les médicaments, les semi-conducteurs ou le bois.

L'Union européenne s'y engage à supprimer les taxes douanières sur tous les produits manufacturés américains et à offrir un accès préférentiel à son marché pour une vaste gamme de produits de la mer et agricoles en provenance des Etats-Unis.

Le document précise que Washington ramènera à 15% les droits de douane sur les exportations européennes de voitures et de pièces automobiles, actuellement de 27,5%, une fois que Bruxelles aura présenté et adopté la législation nécessaire pour mettre en oeuvre ses engagements.

Un haut responsable de l'administration de Donald Trump a déclaré sous le sceau de l'anonymat que cet allègement pourrait voir le jour dans un délai de quelques semaines, notant que les deux parties souhaitaient "agir rapidement".

METTRE LES CHOSES DANS L'ORDRE

Cette déclaration commune, a-t-il ajouté, est "une façon de se tenir mutuellement responsables" et de garantir que les deux parties respectent les engagements annoncés le mois dernier à Turnberry par Donald Trump et Ursula von der Leyen à l'issue d'un entretien d'une heure concluant des mois de négociations.

"Nous essayons de mettre les choses dans l'ordre avec l'Union européenne afin de nous assurer (...) qu'elle ressente une pression suffisante pour obtenir le mandat dont elle a besoin pour engager le processus législatif de réduction de ses taxes douanières, comme elle l'a promis", a encore expliqué le responsable américain.

"Nous sommes certains qu'elle le fera. Il est simplement important que toutes les parties soient sur la même longueur d'onde et agissent en même temps."

Selon le texte de la déclaration conjointe, l'allègement de droits de douane sur l'automobile entrera en vigueur au premier jour du mois pendant lequel la Commission européenne présentera sa nouvelle loi.

Le document ajoute que les Etats-Unis appliqueront la clause de la nation la plus favorisée à compter du 1er septembre sur l'aéronautique, les médicaments génériques et leurs principes actifs, sur les précurseurs chimiques et sur des ressources naturelles comme le liège.

Le secteur des vins et spiritueux n'est pas spécifiquement mentionné dans la déclaration qui indique néanmoins que les deux parties "conviennent d'examiner d'autres secteurs et produits qui sont importants pour leurs économies et leurs chaînes de valeur en vue d'une intégration sur une liste de produits pour lesquels s'appliquerait la clause de la nation la plus favorisée".

Ce secteur, a commenté le commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic, "nous ne l'avons pas eu, mais je peux vous dire que la Commission européenne est déterminée à le mettre sur la table".

L'Union européenne réaffirme son intention d'acheter pour 750 milliards de dollars (645 milliards d'euros) de produits énergétiques américains sur trois ans, ainsi que 40 milliards de dollars de puces informatiques pour l'intelligence artificielle.

Elle redit aussi souhaiter que les entreprises européennes investissent 600 milliards de dollars supplémentaires dans les secteurs stratégiques américains d'ici 2028.

Les deux parties s'engagent en outre à s'attaquer aux "barrières commerciales numériques injustifiées" et à envisager de coopérer pour protéger leurs marchés respectifs de l'acier et de l'aluminium contre la surcapacité, tout en garantissant des chaînes d'approvisionnement sûres entre eux, notamment par le biais de quotas.

