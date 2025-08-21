Les actionnaires de Mediobanca rejettent l'offre d'achat sur Banca Generali

Le logo de Mediobanca

Les actionnaires de Mediobanca ont rejeté jeudi la proposition du directeur général de la banque Alberto Nagel visant à racheter Banca Generali, une acquisition qui aurait créé le deuxième plus grand gestionnaire de patrimoine d’Italie.

Ce résultat constitue un revers pour la stratégie d'Alberto Nagel visant à bloquer l'offre de rachat de Mediobanca par la concurrente Monte dei Paschi di Siena (MPS), un projet soutenu par l'État.

L'opposition au projet a été menée par les deux principaux investisseurs de Mediobanca, les familles del Vecchio et Caltagirone, qui détiennent ensemble près de 30% du capital.

Pour repousser l'offre de MPS, Alberto Nagel avait proposé en avril un accord de 6,8 milliards d'euros pour racheter Banca Generali, détenue par Generali, le plus grand assureur italien, dont les principaux investisseurs sont Mediobanca et les familles Del Vecchio et Caltagirone.

Mediobanca a déclaré que l'offre pour Banca Generali était caduque.

"C'est clairement une occasion manquée, pour l'instant, pour le développement de notre banque et du système financier italien", a déclaré Alberto Nagel dans un communiqué.

Il a souligné que cela était dû en partie à "des actionnaires qui ont aussi manifesté un conflit d'intérêts évident dans leurs activités d'engagement, privilégiant leurs propres intérêts liés à d'autres situations ou actifs italiens au détriment de ceux des actionnaires de Mediobanca".

Selon la réglementation italienne en matière d’acquisitions, Mediobanca avait besoin de l’approbation des actionnaires pour l’accord concernant Banca Generali en raison de l’offre de MPS, qui serait devenue plus coûteuse si Mediobanca avait racheté Banca Generali.

Le rejet de l'accord avec Banca Generali élimine un obstacle potentiel à l'acquisition de Mediobanca par Monte dei Paschi.

Lors du scrutin de jeudi, 35% des actionnaires ont soutenu l'opération, tandis que 42% ont voté contre ou se sont abstenus, ce qui n'a pas permis d'atteindre le seuil requis de 50% du capital présent lors de l'assemblée.

