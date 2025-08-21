Hong Kong: Jimmy Lai "commentait" juste l'actualité, plaide son avocat

Des policiers devant le tribunal de West Kowloon avant l'arrivée du magnat des médias Jimmy Lai pour son procès à Hong Kong, le 18 août 2025 ( AFP / ISAAC LAWRENCE )

Le militant prodémocratie Jimmy Lai ne faisait que "commenter les affaires du monde", a fait valoir sa défense jeudi à Hong Kong lors des plaidoiries finales de son procès au titre de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

L'homme d'affaires âgé de 77 ans est accusé de collusion avec des forces étrangères et encourt l'emprisonnement à perpétuité. Les autorités affirment que le fondateur du journal Apple Daily, de nationalité britannique, a fait pression sur des gouvernements occidentaux pour qu'ils imposent des sanctions à la Chine et à sa région administrative spéciale de Hong Kong.

Jimmy Lai est également accusé d'avoir produit des articles et contenus séditieux, notamment dans son journal.

Ce quotidien, l'Apple Daily, a dû fermer en raison de son soutien aux grandes manifestations prodémocratie de 2019 à Hong Kong, parfois violentes, après lesquelles Pékin a mis en place une loi de sécurité nationale dans ce haut-lieu de la finance mondiale - celle qui vaut à l'homme d'affaires d'être poursuivi.

Jeudi, à l'audience, l'avocat de Jimmy Lai, Robert Pang, s'est penché sur plusieurs des contenus incriminés, notamment des publications de Jimmy Lai issues des réseaux sociaux. Mais aussi un direct vidéo diffusé en 2020 dans lequel M. Lai mettait en garde contre l'attitude selon lui agressive de la Chine dans ses relations internationales, appelée à rester ainsi si, affirmait-il, le président Xi Jinping ne quittait pas le pouvoir.

"Il commente les affaires du monde" comme on le fait "autour d'une table de dim sums" (des bouchées typiques de la cuisine cantonaise), a lancé Me Pang à la cour. "Ce n'est pas une demande de retrait de Xi Jinping."

La cour a exprimé son désaccord à plusieurs reprises au cours des explications données jeudi par Me Pang, et la juge Esther Toh l'a appelé à interpréter les propos de Jimmy Lai "sans les maquiller".

Mercredi, Me Pang avait déclaré à la cour qu'il n'était "pas mauvais de soutenir la liberté d'expression" et les droits humains.

Plus tôt mercredi, le procureur Anthony Chau avait, lui, jugé que le témoignage de Jimmy Lai, intervenu plus de 50 jours à l'audience, n'était "pas crédible".

Décrire l'Apple Daily comme un "défenseur neutre des valeurs fondamentales de Hong Kong" est "tout à fait trompeur", a déclaré Anthony Chau à la cour. Jimmy Lai "et l'Apple Daily ont été anticommunistes pendant de nombreuses années", et le magnat des médias "a glorifié la violence (...) et le martyre contre le régime du (Parti communiste chinois)", a-t-il affirmé.

Il a ajouté que de nombreuses correspondances prouvaient ses liens avec des personnalités politiques occidentales, et un projet pour faire mettre en place des sanctions contre la Chine et Hong Kong lors des manifestations massives de 2019.

Des pays occidentaux et organisations de défense des droits humains appellent à la libération de l'homme d'affaires, en détention depuis décembre 2020. La semaine dernière, les plaidoiries finales avaient été reportées en raison de "palpitations" cardiaques chez Jimmy Lai.