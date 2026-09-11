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National Beverage recule, les hausses des coûts des intrants pesant sur ses résultats
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 14:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action de National Beverage FIZZ.O recule de 5,6% à 29,2 dollars en pré-ouverture, après que le fabricant de boissons a publié des résultats inférieurs aux prévisions pour le premier trimestre, tant au niveau du bénéfice que du chiffre d'affaires

** Aux niveaux actuels, le titre devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis deux mois

** La société explique que la hausse des coûts des intrants, notamment les prix de l’aluminium, du carburant, du fret et des droits de douane, ainsi que la morosité du climat de consommation, ont pesé sur ses résultats

** Le chiffre d’affaires de FIZZ au premier trimestre, à 330,6 millions de dollars, est inférieur aux estimations de 342 millions de dollars — données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action (BPA) de la société au premier trimestre, à 50 cents par action, est inférieur aux attentes du marché, qui s’établissaient à 59 cents par action

** L’un des deux analystes attribue à l’action la recommandation "conserver", tandis qu’un autre recommande de "vendre"; leur objectif de cours médian s’établit à 32 dollars — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 7% depuis le début de l’année

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