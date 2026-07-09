Natera en hausse après avoir obtenu la certification européenne pour son test de dépistage du cancer

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9 juillet - ** L'action de la société de tests génétiques Natera NTRA.O progresse de 2,7% à 281,85 dollars

** La société indique que son test personnalisé de dépistage du cancer, Signatera, a obtenu la certification au titre de la réglementation de l'Union européenne relative aux dispositifs de diagnostic

** Signatera est utilisé pour détecter les traces de cancer pouvant subsister après un traitement et pour surveiller les risques de récidive

** La société précise que Signatera est le premier test personnalisé de détection de maladie résiduelle pour les tumeurs solides à obtenir cette certification européenne

** La certification couvre l’utilisation pour plusieurs types de cancers, notamment les cancers gastro-intestinaux, pulmonaires, du sein, de la peau, gynécologiques et certains cancers du sang – NTRA

** NTRA indique que cette certification lui permettra de continuer à proposer Signatera aux patients de l’UE après la date butoir de transition réglementaire fixée à 2028 et de réduire les obstacles au lancement de nouveaux essais cliniques

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, NTRA affiche une hausse de 22% depuis le début de l'année