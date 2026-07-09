 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Natera en hausse après avoir obtenu la certification européenne pour son test de dépistage du cancer
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** L'action de la société de tests génétiques Natera NTRA.O progresse de 2,7% à 281,85 dollars

** La société indique que son test personnalisé de dépistage du cancer, Signatera, a obtenu la certification au titre de la réglementation de l'Union européenne relative aux dispositifs de diagnostic

** Signatera est utilisé pour détecter les traces de cancer pouvant subsister après un traitement et pour surveiller les risques de récidive

** La société précise que Signatera est le premier test personnalisé de détection de maladie résiduelle pour les tumeurs solides à obtenir cette certification européenne

** La certification couvre l’utilisation pour plusieurs types de cancers, notamment les cancers gastro-intestinaux, pulmonaires, du sein, de la peau, gynécologiques et certains cancers du sang – NTRA

** NTRA indique que cette certification lui permettra de continuer à proposer Signatera aux patients de l’UE après la date butoir de transition réglementaire fixée à 2028 et de réduire les obstacles au lancement de nouveaux essais cliniques

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, NTRA affiche une hausse de 22% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NATERA
281,2300 USD NASDAQ +2,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,02 -4,35%
CAC 40
8 326,62 +0,90%
2CRSI
31,8 -1,91%
STELLANTIS
4,671 -0,48%
TOTALENERGIES
68,82 -0,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank