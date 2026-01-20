 Aller au contenu principal
Nasdaq : 'gap' de rupture sous 25.144, surveiller 25.000
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 16:25

Après la formation d'un triple-top sous 26.000/25.850 (les 29 octobre, 10 décembre, 11 janvier), le Nasdaq ouvre un 'gap' de rupture sous 25.444 qui débouche sur la cassure de la MM100 vers 25.300 (qui coïncidait avec la base d'un triangle ascendant) : l'indice menace à présent d'enfoncer la MM100 qui gravite vers 25.000, en direction du support des 24.050Pts du 210 novembre dernier (la MM200 gravite vers 23.300, c'est un point d'appui technique majeur).
Le principal support moyen terme correspond à l'ex-record absolu des 22.220 de mi-février, 6 semaines avant les annonces tarifaires de Trump.

