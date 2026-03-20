Nanobiotix : rechute sous 27E, un support technique à 23,1E
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:53
Le titre semble bien parti pour revenir combler le "gap" des 23,1E du 26 février, un niveau proche du zénith du 19 février et qui devrait coïncider avec la MM50 d'ici la fin du mois de mars.
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