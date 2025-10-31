Nanobiotix rassure sur son horizon de trésorerie, le titre monte
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 11:22
A 11h00, le titre de la société de biotechnologies prend pas loin de 12%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.
La biotech a annoncé hier soir avoir conclu un accord de financement non dilutif de partage de redevances ('royalty financing') avec HealthCare Royalty (HCRx), un spécialiste de ce genre d'opérations, pour un montant pouvant atteindre 71 millions de dollars, ce qui va lui permettre d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au début de l'année 2028.
'Le plus important, c'est que les besoins de l'entreprise sont désormais couverts au-delà du premier semestre 2027, date à laquelle seront publiés les résultats intermédiaires de l'étude de phase III portant sur le NBTXR3 dans les cancers de la tête et du coup et au-delà du second semestre 2026, date de la présentation des données de phase II dans le cancer du poumon, deux rendez-vous qui pourraient déclencher le versement de paiements d'étape par son partenaire, Johnson & Johnson', soulignent ce matin les analystes de Jefferies.
Depuis le début de l'année, le cours de Bourse de Nanobiotix s'est envolé de plus de 500%, certains professionnels évoquant un potentiel de ventes de plusieurs milliards pour NBTXR3, un produit composé de nanoparticules administré par injection intra-tumorale et activé par radiothérapie, conçu pour induire la mort des cellules tumorales, déclencher une réponse immunitaire adaptative et favoriser une mémoire anticancéreuse sur le long terme.
Compte tenu du mécanisme d'action physique du projet, Nanobiotix pense que NBTXR3 pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides susceptibles d'être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques.
Valeurs associées
|17,8200 EUR
|Euronext Paris
|+8,92%
A lire aussi
-
L'action SPIE recule à la Bourse de Paris vendredi, pénalisée par une croissance organique de la production inférieure aux attentes au troisième trimestre, malgré la confirmation des objectifs annuels. Le groupe de services multitechniques a fait état d'une hausse ... Lire la suite
-
SCOR recule à la Bourse de Paris vendredi après avoir fait état de résultats mitigés au troisième trimestre, les analystes se disant déçus malgré le dépassement des attentes. Vers 08h54 GMT, le titre du groupe de réassurance cède 6,49% à 28,24 euros. "Au niveau ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris- Saint-Gobain maintient son objectif annuel de marge après ses trimestriels
(AOF) - Saint-Gobain (-2,98% à 84,60 euros) accuse le deuxième plus fort repli du CAC 40 après avoir enregistré un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, à 11,424 milliards d’euros. La performance a été marquée par un retour ... Lire la suite
-
Selon un sondage Ifop publié il y a deux semaines par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, plus de huit sympathisants sur dix du Rassemblement national et des Républicains seraient favorables à une "coalition des droites" L'Assemblée nationale a voté jeudi 30 octobre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer