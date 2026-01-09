 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nano Nuclear Energy progresse grâce au rejet par un tribunal américain d'une action en justice concernant des valeurs mobilières
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy NNE.O augmentent de 5,5 % à 34,92 $

** La société déclare que le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rejeté un recours collectif en matière de valeurs mobilières à l'encontre de NNE et de ses dirigeants ** Une action dérivée d'actionnaires a également été rejetée en avril 2025

** En 2025, NNE était en hausse de 28,8%

Valeurs associées

NANO NUCLEAR
34,8840 USD NASDAQ +5,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank