Nano Nuclear Energy progresse grâce au rejet par un tribunal américain d'une action en justice concernant des valeurs mobilières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy NNE.O augmentent de 5,5 % à 34,92 $

** La société déclare que le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rejeté un recours collectif en matière de valeurs mobilières à l'encontre de NNE et de ses dirigeants ** Une action dérivée d'actionnaires a également été rejetée en avril 2025

** En 2025, NNE était en hausse de 28,8%