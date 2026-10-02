N4 Group va s'introduire en Bourse pour accélérer sur le marché porteur du fitness

La société iséroise N4 Group a officiellement lancé vendredi le processus de son introduction en Bourse (IPO) avec pour objectif de devenir un leader européen sur les marchés en pleine croissance du fitness, de la nutrition sportive, de la santé et du bien-être.

Dans un communiqué publié ce matin, le groupe familial indique que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé son document d'enregistrement, validant ainsi la première étape en vue de son entrée sur la cote d'Euronext Growth Paris.

Issue de la création de FitnessBoutique en 1999 à Voiron, l'entreprise dispose d'un portefeuille de 14 marques couvrant des besoins variés, allant de l'alimentation spécialisée aux équipements de cardio et de musculation.

Son modèle économique intègre à la fois la R&D, la production et le marketing, s'appuyant sur un réseau de distribution omnicanal qui rassemble commerce en ligne, magasins spécialisés et grande distribution.

Au 31 mars dernier, N4 comptait 161 collaborateurs et 115 points de vente FitnessBoutique pour un chiffre d'affaires de 91,1 millions d'euros (en croissance de 31% par rapport à l'exercice précédent), assorti d'une marge opérationnelle (Ebit) de 17%.

Une valorisation de près de 260 millions d'euros en pre-money

Le groupe dit par ailleurs s'être fixé des objectifs financiers ambitieux : il vise, à horizon fin mars 2027, un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, puis plus de 150 millions d'euros en 2029 (dont 10% à l'international), avec une marge d'Ebit d'environ 25% à cette même échéance.

La société met en évidence une trajectoire de croissance "rentable" et "génératrice de cash", son flux de trésorerie disponible (FCF) ayant atteint 10,5 millions d'euros.

Elle souligne également le dynamisme de ses marchés, portés par une tendance structurelle et durable liée à la démocratisation du sport. A lui seul, le marché de la nutrition sportive est évalué à environ 5,5 milliards d'euros en Europe, tandis que celui des équipements de fitness à domicile atteint 3,6 milliards d'euros.

Sa valorisation pré-introduction est estimée à un montant maximum de 260 millions d'euros, avec des engagements de souscription de Bpifrance, BNP Paribas Asset Management Europe et CDC Croissance s'élevant déjà à 19,35 millions d'euros sur cette base.