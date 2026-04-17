Mythos est une menace sérieuse, mais d'autres suivront, selon le directeur général de Barclays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le modèle d'IA frontière Mythos d'Anthropic constitue une menace sérieuse pour le système bancaire mondial, et il est probable qu'il soit suivi par des cybermenaces similaires, encore plus puissantes, a déclaré vendredi le directeur général de Barclays BARC.L , C. S. Venkatakrishnan. Les vastes capacités de Mythos à coder à un niveau élevé lui ont donné une aptitude potentiellement sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, ce qui a suscité des craintes qu'il pourrait être exploité pour déstabiliser les banques.

Les régulateurs et les autorités de surveillance se sont donc précipités et certaines organisations examinent actuellement le modèle afin d'évaluer le risque réel en matière de cybersécurité. Mythos a tiré la sonnette d'alarme parmi les régulateurs, qui le considèrent comme un défi de taille pour le secteur bancaire et ses systèmes technologiques traditionnels.

"En ce qui concerne Mythos, il s'agit d'un problème sérieux", a-t-il déclaré lors d'une réunion du groupe de consultants du G30 en marge de la réunion de printemps du FMI.

"Mais le fait est qu'il y aura un Mythos 2 et un Mythos 3, et qu'ils arriveront à une fréquence probablement inquiétante", a-t-il ajouté.

Selon M. Venkatakrishnan, de telles avancées technologiques accéléreront une course aux armements qui obligera les prêteurs à innover, ce qui pourrait s'avérer particulièrement difficile pour les institutions plus anciennes et plus grandes qui utilisent potentiellement des systèmes hérités du passé.

"Nous devons comprendre ses capacités et comment nous en prémunir."