Myriad en forte hausse après avoir accepté de céder son activité de dépistage prénatal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la société de tests génétiques Myriad Genetics MYGN.O progressent de 20,7% à 5,05 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle va céder son activité de tests prénataux à Labcorp LH.N pour 210 millions de dollars en espèces, auxquels s'ajoute la valeur des stocks

** MYGN précise que cette transaction devrait contribuer à la croissance du chiffre d’affaires et à la rentabilité de Myriad, tout en renforçant son bilan

** Labcorp prévoit que cette opération générera environ 160 millions de dollars de chiffre d’affaires dès la première année

** Le portefeuille de produits prénataux de Myriad comprend plusieurs tests de dépistage génétique destinés à la grossesse et à la santé reproductive

** L'action MYGN a reculé de 31% depuis le début de l'année, à la dernière clôture