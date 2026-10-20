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Myriad en forte hausse après avoir accepté de céder son activité de dépistage prénatal
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 15:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la société de tests génétiques Myriad Genetics MYGN.O progressent de 20,7% à 5,05 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle va céder son activité de tests prénataux à Labcorp LH.N pour 210 millions de dollars en espèces, auxquels s'ajoute la valeur des stocks

** MYGN précise que cette transaction devrait contribuer à la croissance du chiffre d’affaires et à la rentabilité de Myriad, tout en renforçant son bilan

** Labcorp prévoit que cette opération générera environ 160 millions de dollars de chiffre d’affaires dès la première année

** Le portefeuille de produits prénataux de Myriad comprend plusieurs tests de dépistage génétique destinés à la grossesse et à la santé reproductive

** L'action MYGN a reculé de 31% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

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320,930 USD NYSE +0,61%
MYRIAD GENETICS
5,5200 USD NASDAQ +31,12%
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