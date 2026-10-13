mwb research relève son objectif de cours sur Aixtron

mwb research réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 40 à 43 EUR sur Aixtron, anticipant une accélération du redressement des bénéfices de la société allemande au 3e trimestre, portée par la demande dans le domaine de la photonique.
"Le maintien d'une dynamique soutenue des commandes devrait favoriser une forte croissance en 2027, même si la bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement restera déterminante", estime le bureau de recherche dans le résumé de sa note.
Bien que la valorisation du titre intègre déjà, selon lui, d'importantes perspectives de croissance pour le fournisseur d'équipements de dépôt destinés à l'industrie des semi-conducteurs, mwb research estime qu'il dispose encore d'un potentiel de hausse.
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