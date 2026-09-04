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mwb research relève son conseil sur Renk, le titre frémit
information fournie par AOF 04/09/2026 à 10:18
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(Zonebourse.com) - L'analyste passe de "conserver" à "acheter" sur le titre Renk, avec une cible de cours inchangée de 48 euros. Le cours de Bourse réagit, s'adjugeant 2% aux alentours de 10h.

mwb research considère que la baisse de 14% du titre depuis sa précédente mise à jour (19 août) reflète désormais de manière plus adéquate le risque de recul des revenus. Son modèle DCF intègre déjà une baisse de 18% du chiffre d'affaires par rapport au pic, accompagnée d'un recul proportionnel du cash-flow libre.

Le bureau d'études considère le potentiel du MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul = Entretien, Réparation et Révision) comme le principal facteur de hausse, même si une contribution significative nécessitera d'abord une base installée beaucoup plus importante.

La valorisation est jugée de plus en plus attractive, avec un PER de 20 fois et un ratio VE/EBITDA de 11 fois attendus en 2027. A plus court terme, la décision attendue sur le programme Boxer/Arminius d'environ 25 MdsEUR pourrait constituer un catalyseur positif pour le secteur.

Pour rappel, en début de semaine, Jefferies avait confirmé son conseil "achat" sur Renk après que ce dernier eût inauguré trois nouveaux centres d'usinage sur son site de Rheine (Allemagne). "A nos yeux, cet investissement ciblé visant à renforcer les capacités en amont met en évidence le potentiel de levier opérationnel du groupe", jugeait alors l'analyste en charge du dossier, Chloé Lemarie.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2026 à 10:18:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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