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mwb research confirme son conseil sur Airbus
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 12:48

L'analyste maintient sa note "conserver" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 180 euros.

Selon mwb research, l'abandon du programme d'avion de combat piloté au sein du FCAS par l'Allemagne et la France ne devrait avoir aucun impact significatif sur les résultats d'Airbus, le projet n'ayant pas dépassé la phase de démonstrateur.

Le broker souligne que les revenus liés au FCAS étaient immatériels dans son horizon de prévisions et que le coût de 100 MdsEUR évoqué correspond au programme sur plusieurs décennies, et non à des revenus à court terme pour Airbus.

La note estime que la disparition de ce projet enlève un point de blocage industriel de longue date, tandis que les activités liées au combat cloud et aux drones pourraient se poursuivre. L'histoire d'investissement reste avant tout liée aux livraisons d'avions commerciaux, aux contraintes d'approvisionnement moteurs et au risque sur les objectifs 2026.

Le titre Airbus progresse de 1% aux alentours de 12h30 à Paris.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/06/2026 à 12:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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