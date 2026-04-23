Musk, le patron de Tesla, déclare que l'entreprise prévoit d'utiliser le processus 14A d'Intel pour le Terafab

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(Ajoute des détails à partir des paragraphes 3)

Elon Musk, directeur général de Tesla

TSLA.O , a déclaré mercredi que l'entreprise prévoyait d'utiliser le processus de fabrication avancé 14A d'Intel

INTC.O pour fabriquer des puces dans le cadre de son projet Terafab.

Les actions d'Intel ont augmenté de 2,8 % dans les échanges prolongés.

Intel a rejoint le complexe de puces d'IA Terafab de Musk au début du mois avec SpaceX et Tesla pour fabriquer des processeurs destinés à alimenter les ambitions du milliardaire en matière de robotique et de centres de données .

"Étant donné que d'ici à ce que Terafab passe à l'échelle supérieure, 14A sera probablement assez mature ou prêt pour le prime time, 14A semble être la bonne décision, et nous avons une excellente relation avec Intel", a déclaré Musk lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tesla.

Cette décision pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans la prochaine génération de processus de fabrication d'Intel, l'entreprise ayant déjà eu des problèmes de rendement pour ses puces.