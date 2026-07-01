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Musk dément l'article du WSJ selon lequel SpaceX aurait présenté un prototype de téléphone intelligent doté d'IA avant son introduction en bourse
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a démenti mercredi un article du Wall Street Journal selon lequel SpaceX SPCX.O aurait présenté aux investisseurs et autres parties prenantes un prototype d'appareil axé sur l'IA avant son introduction en bourse très attendue.

« C'est totalement faux », a déclaré Musk dans un message publié sur X, sans donner plus de détails.

Le Journal avait rapporté, citant des sources proches du dossier, que ce prototype ressemblant à un téléphone portable était conçu pour fonctionner sous un système d’exploitation propriétaire, intégrait la technologie d’IA de xAI et utiliserait les puces Snapdragon de Qualcomm QCOM.O .

L’article ajoutait que SpaceX avait indiqué à certains investisseurs que le projet en était encore à ses débuts, que sa conception était toujours en cours d’évolution et qu’il n’y avait aucune certitude quant à la fabrication finale de l’appareil.

SpaceX a investi des milliards de dollars pour se diversifier au-delà de ses activités principales de lancement et d’Internet par satellite, en injectant des fonds dans les infrastructures d’IA, le grand modèle linguistique « Grok » de xAI et des projets d’informatique spatiale, alors que Musk cherche à positionner l’entreprise au cœur de la course à l’IA.

SpaceX et Qualcomm n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Reuters avait rapporté en février que SpaceX prévoyait de développer un appareil mobile connecté à sa constellation d’Internet par satellite Starlink, susceptible de rivaliser avec les smartphones.

Musk a déclaré en janvier qu’un téléphone Starlink n’était « pas à exclure à terme », ajoutant qu’un tel appareil serait très différent des téléphones actuels.

Le mois dernier, Microsoft MSFT.O a dévoilé un prototype de badge intelligent pour les employés, équipé de puces Qualcomm pour appareils portables, le présentant comme un assistant toujours connecté qui utilise des agents IA, la commande vocale, un écran tactile et une caméra pour aider les utilisateurs à accomplir leurs tâches.

Elon Musk

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