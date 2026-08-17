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Kushner doit rencontrer Netanyahu lundi, après avoir parlé au Hamas
information fournie par AFP 17/08/2026 à 06:39
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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 19 mars 2026 ( POOL / Ronen Zvulun )

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 19 mars 2026 ( POOL / Ronen Zvulun )

L'émissaire américain Jared Kushner doit rencontrer lundi en Israël le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour tenter de faire avancer le plan de paix américain à Gaza, auquel le dirigeant a opposé jusqu'à présent une fin de non-recevoir.

M. Kushner, également gendre du président Donald Trump, a rencontré dimanche des dirigeants du mouvement palestinien Hamas en Egypte.

Le Hamas a donné son accord fin juillet à une feuille de route américaine, censée lancer la deuxième étape du plan, prévoyant le désarmement du mouvement islamiste et le retrait israélien du territoire palestinien.

Benjamin Netanyahu a, lui, rejeté officiellement le texte en exigeant un désarmement "véritable" du Hamas.

Jared Kushner, gendre du président américain Donald trump, se rend à une réunion quadripartite entre les Etats-Unis, l'Iran, le Pakistan et le Qatar au complexe hôtelier du Bürgenstock, près du lac des Quatre-Cantons en Suisse, le 21 juin 2026 ( POOL / URS FLUEELER )

Jared Kushner, gendre du président américain Donald trump, se rend à une réunion quadripartite entre les Etats-Unis, l'Iran, le Pakistan et le Qatar au complexe hôtelier du Bürgenstock, près du lac des Quatre-Cantons en Suisse, le 21 juin 2026 ( POOL / URS FLUEELER )

Selon des sources ayant requis l'anonymat, M. Kushner a, dimanche lors d'une rencontre avec des membres de la direction du Hamas, insisté sur le désarmement du mouvement et appelé à des mesures "vérifiables".

Il a fait savoir que "Gaza ne pourra plus jamais être une source de terreur pour Israël", a déclaré une de ces sources.

Le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza depuis 2007, avait revendiqué l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 en territoire israélien, provoquant en retour une guerre meurtrière dans l'enclave.

M. Kushner a aussi insisté sur l'absence de tout rôle futur du Hamas dans la gouvernance de Gaza, selon les sources.

"Etablir un calendrier"

Le mouvement islamiste a annoncé en juillet dissoudre son administration civile et vouloir transférer ses responsabilités au Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG) - un organe créé par le "Conseil de Paix" - composé de technocrates palestiniens et chargé d'assurer la transition dans le territoire palestinien.

A l'issue de la réunion avec M. Kushner, le Hamas a dit avoir appelé "les médiateurs et le Conseil de Paix à assumer leurs responsabilités et à contraindre l'occupation (Israël, ndlr) (...) à approuver la feuille de route" américaine et "commencer à établir un calendrier pour sa mise en œuvre".

Selon Al-Qahera News, un média proche de l'Etat égyptien, Jared Kushner avait auparavant rencontré des responsables des pays médiateurs (Egypte, Qatar et Turquie) ainsi que Nikolaï Mladenov, haut représentant pour Gaza du "Conseil de Paix", un organe créé par Donald Trump pour mettre en œuvre le plan de paix américain.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'exprime lors d'une rencontre bilatérale avec le président américain Donald Trump (non visible) à Davos, en Suisse, le 21 janvier 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'exprime lors d'une rencontre bilatérale avec le président américain Donald Trump (non visible) à Davos, en Suisse, le 21 janvier 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Il s'est aussi entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, alors que le chef du Hamas, Khalil al-Hayya, avait rencontré de son côté le chef du renseignement égyptien, Hassan Rachad.

Pendant des années, les Etats-Unis ont refusé tout contact avec le Hamas, qu'ils classent parmi les organisations terroristes. Mais afin de mettre fin à ce conflit dévastateur, l'administration Trump s'est montrée plus ouverte à des contacts directs.

Le "Conseil de Paix" avait indiqué vendredi que M. Kushner devait, outre l'Egypte, se rendre la semaine prochaine en Israël avec Nikolaï Mladenov.

"Nous allons écouter les préoccupations soulevées", a indiqué une source au sein de cette instance.

Dans un communiqué commun, huit pays musulmans, dont l'Egypte, le Qatar et la Turquie, ont condamné le rejet israélien de la dernière feuille de route, estimant qu'il compromettait "les efforts collectifs visant à parvenir à une paix juste et durable".

Mort et blessés à Gaza

Le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu d'octobre 2025 dans le territoire palestinien, dévasté par deux ans de guerre.

Sur le terrain, plusieurs personnes ont été blessées dimanche après des frappes israéliennes sur une maison près de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, a rapporté Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.

Vue générale des destructions à Khan Younès, dans le centre de la bande de Gaza, le 31 juillet 2026 ( AFP / Bashar Taleb )

Vue générale des destructions à Khan Younès, dans le centre de la bande de Gaza, le 31 juillet 2026 ( AFP / Bashar Taleb )

L'armée israélienne a déclaré qu'elle répondait à une menace émanant du Jihad islamique, un allié du Hamas.

D'autres personnes ont été blessées après des tirs israéliens sur des tentes abritant des personnes déplacées près de Khan Younès, dans le sud, où le corps d'un enfant a été retrouvé après qu'il eut été tué samedi par des tirs israéliens, selon la même source.

Au moins 1.262 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la trêve, selon le ministère de la Santé du territoire, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Dans le même temps, Israël y a recensé cinq soldats et un contractuel travaillant pour le ministère de la Défense tués.

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1 commentaire

  • 09:03

    Israël est le seul pays au monde qui à le droit de commettre des crimes contre l'humanité sans personne ne proteste.

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