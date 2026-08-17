Japon-La croissance de l'économie en-deçà des attentes au T2 avec la faiblesse des dépenses

Un homme passe dans la rue près d'un chantier à Tokyo

L'économie japonaise a progressé à un rythme moins ‌important qu'attendu au deuxième trimestre, montrent des données officielles publiées lundi, alors que la consommation privée a ralenti en raison ​de la hausse des coûts des matières premières et des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.

D'après les données du gouvernement, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a augmenté au deuxième trimestre de 1,1% sur un an, contre un consensus ​de +2,0%, après une hausse de 1,9% en lecture définitive au premier trimestre. Il s'agit toutefois d'un troisième trimestre consécutif de hausse.

Bien que les chiffres confirment que les ​incertitudes mondiales et la faiblesse du yen pèsent sur la ⁠croissance, des analystes affirment que le ralentissement est surtout lié à des facteurs ponctuels et que la bonne ‌dynamique économique devrait permettre de maintenir la perspective d’une hausse imminente des taux d'intérêt.

"La croissance a été positive, mais les détails étaient un peu plus faibles que prévu", déclare Kazutaka Maeda, économiste ​senior à l'Institut de recherche Meiji Yasuda.

"Cela ‌dit, étant donné que les résultats décevants sont probablement liés à des facteurs temporaires, ⁠je ne pense pas que les dernières données indiquent une faiblesse à venir ni n'affectent le calendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon", ajoute-t-il, précisant que celle-ci est désormais largement attendue dès septembre.

En rythme ⁠trimestriel, l'économie japonaise a progressé ‌de 0,3% sur la période avril-juin, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de ⁠0,5%.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, est restée stable. Le marché s'attendait ‌à une augmentation de 0,5%.

Pour leur part, les dépenses en capital ont décliné de 1,2% sur la ⁠période avril-juin, contre un consensus de +0,4%.

La demande extérieure nette a ajouté 0,5 point de ⁠pourcentage à la croissance au ‌deuxième trimestre. Les exportations du Japon sont restées robustes grâce notamment à la demande américaine pour les véhicules hybrides japonais ​et les investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle (IA), qui ont soutenu ‌les livraisons d'équipements technologiques.

Mais des analystes ont dit craindre que la hausse des coûts des produits importés et les pressions inflationnistes finissent par être répercutés ​sur les consommateurs, avec une menace pour les dépenses des ménages d'ici la fin de l'année.

"L'économie reste sur une voie de reprise modérée, avec une croissance tirée par les exportations qui compense la faiblesse de la demande intérieure", ⁠a déclaré le ministre japonais de l'Économie Minoru Kiuchi dans un communiqué.

"Une forte croissance des salaires et le soutien des politiques devraient probablement soutenir la reprise, tandis que l'impact des situations au Moyen-Orient nécessite de la prudence", a-t-il ajouté.

Une enquête réalisée ce mois-ci par le Centre japonais de recherche économique indique que 37 économistes s'attendent à ce que la croissance du PIB japonais recule au troisième trimestre à +0,5% en rythme annuel.

(Makiko Yamazaki, Leika Kihara, Kentaro Sugiyama et Chang-Ran Kim; version ​française Jean Terzian et Augustin Turpin)