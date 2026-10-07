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Musk affirme que TSMC ne gérera pas le complexe de puces d'IA Terafab
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 09:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Version réécrite avec les commentaires d'Elon Musk et des précisions)

Elon Musk, directeur général de Tesla

TSLA.O et de SpaceX SPCX.O , a déclaré mercredi que ses entreprises allaient construire et exploiter le complexe de puces d’IA Terafab, dont une partie pourrait être sous-louée par TSMC 2330.TW .

Voici plus de détails:

* Terafab est un projet prévu par Tesla et SpaceX au Texas qui vise à construire "une gigantesque usine de puces" destinée à la fabrication de puces d’intelligence artificielle.

* En réponse à un message publié sur X selon lequel le scénario le plus probable serait que TSMC devienne propriétaire et exploite l’usine, Musk a écrit: "Non, c’est nous qui construirons et exploiterons l’usine. Qu’il n’y ait AUCUN doute à ce sujet."

* "TSMC sous-louera peut-être une partie de Terafab s’il le souhaite, mais rien de plus", a-t-il ajouté.

* La semaine dernière, Musk avait déclaré que des discussions avaient eu lieu concernant une éventuelle coopération avec TSMC sur le projet Terafab, sans donner plus de détails.

* Plus tôt dans la journée de mercredi, le directeur général d’Intel, Lip-Bu Tan, a déclaré à Bloomberg News que le fabricant américain de puces, qui est partenaire du projet, continuerait à y participer.

* Toute implication de TSMC pourrait remettre en cause le rôle d’Intel au sein de Terafab, alors que Musk évalue ses partenaires pour cette coentreprise de fabrication de puces.

* TSMC et Intel n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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