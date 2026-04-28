Musique-L'allemand BMG et l'américain Concord fusionnent pour créer le numéro quatre mondial

BMG, la division musicale du géant des médias allemand Bertelsmann BTGGg.F , et le label indépendant américain Concord ont annoncé mardi la fusion de leurs activités, en vue de créer le numéro quatre mondial du secteur derrière Universal UMG.AS , Sony 6758.T et Warner

WMG.O .

Cette transaction en numéraire et en actions donnera à Bertelsmann une participation de 67% dans la société issue de la fusion, tandis que, Great Mountain Partners, les actionnaires de Concord, obtiendront une part de 33% et recevront une somme en numéraire de 1,16 milliard de dollars (992 millions d'euros).

La nouvelle société, qui s'appellera BMG, devrait générer un chiffre d'affaires pro forma de 2,2 milliards de dollars et un bénéfice brut d'exploitation de 730 millions de dollars en 2026. L'objectif à moyen terme est de porter ce total à 1,2 milliard, via de la croissance organique, des acquisitions et des synergies.

BMG travaille avec des artistes tels que Bruno Mars et Kylie Minogue, tandis que Concord détient les droits d'enregistrement de Creedence Clearwater Revival, Miles Davis et R.E.M., entre autres.

"En termes de valeur globale, il s'agit de l'une des plus importantes transactions de nos 190 ans d'histoire'", a dit à Reuters Thomas Rabe, président du directoire de Bertelsmann.

"Nous ne divulguons pas la valorisation de la société, mais vous pouvez supposer que la valeur d'entreprise se chiffre en dizaines de milliards", a-t-il ajouté.

Les transactions dans le secteur de la musique se concluent actuellement à des multiples de bénéfices d'environ 15 à 20 fois, a précisé Thomas Rabe, ce qui impliquerait une valeur d'entreprise d'environ 13 milliards de dollars en utilisant le point médian de cette fourchette, selon un calcul de Reuters.

Thomas Rabe a déclaré que des suppressions d'emplois étaient inévitables, mais n'a donné aucun chiffre.

Thomas Coesfeld, directeur général de BMG, qui prendra la tête de Bertelsmann en 2027, occupera le poste de président du conseil d'administration du groupe fusionné, tandis que Bob Valentine, directeur général de Concord, en deviendra le président du directoire.

Le siège mondial de la nouvelle société sera situé à Nashville, tandis que Berlin abritera son siège européen. Sa division d'édition portera le nom de BMG Publishing, et sa division de musique enregistrée s'appellera Concord Records.

Bertelsmann a déclaré ne pas s'attendre à des obstacles réglementaires majeurs et vise à conclure la transaction en septembre ou octobre 2026.

(Klaus Lauer et Cian Muenster, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)