Muse propulse Meta en tête de l'App Store et relance l'enthousiasme de Wall Street

Meta Platforms bénéficie d'un accueil particulièrement solide pour Muse, son nouvel agent d'intelligence artificielle lancé le 8 septembre aux Etats-Unis. Contrairement aux chatbots traditionnels, Muse peut agir directement pour l'utilisateur, notamment organiser un voyage ou effectuer des achats après avoir été connecté à ses applications et comptes personnels. Dix jours après son lancement, l'application s'est hissée en tête de l'App Store américain, devant ChatGPT, Gemini et Claude, avec plus de 730 000 téléchargements selon Sensor Tower.

Ces premiers chiffres arrivent à point nommé pour Meta, dont les investissements massifs dans l'IA restent l'une des principales interrogations de Wall Street. Le groupe prévoit désormais entre 130 et 145 MdsUSD de dépenses d'investissement cette année, essentiellement consacrées aux infrastructures d'IA. Muse constitue donc l'un des premiers tests concrets de sa capacité à transformer cette puissance de calcul en produits grand public et, à terme, en nouvelles sources de revenus.

Les marchés semblent pour l'instant conquis, le titre bondissant de plus de 10% ce lundi et enregistrant sa meilleure performance mensuelle depuis plus d'une décennie. JPMorgan a récemment relevé son opinion à "surpondérer" avec un objectif de 820 dollars, tandis que Wells Fargo vient de porter le sien de 640 à 796 dollars, soulignant notamment que Muse avait atteint 448 000 utilisateurs actifs quotidiens au 18 septembre. Wedbush reste néanmoins plus prudent sur la monétisation, alors que Meta propose déjà des formules payantes, mais n'a encore intégré ni publicité dans Muse ni modèle définitif de commission sur les transactions.

Deux obstacles pourraient néanmoins tempérer cet enthousiasme : la confiance des consommateurs et l'acceptation par les plateformes. Seulement 8% des consommateurs américains interrogés par Oppenheimer se disent prêts à confier leurs mots de passe à Meta, contre 30% à Google, tandis que 58% refusent encore de les partager avec quelque agent d'IA que ce soit. Amazon vient parallèlement de bloquer Muse sur sa plateforme, estimant que l'agent y accédait sans autorisation ni identification explicite.