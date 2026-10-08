MUNIC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

Chiffre d'affaires de 3,1 M€ - Marge brute de 53,1%

Marge d'EBITDA ajusté de 18,2%

Résultat net de -1,0 M€

Horizon de trésorerie jusqu'en juillet 2027

Nouveau financement de 1 M€ auprès de Bpifrance

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats semestriels 2026 (au 30 juin 2026), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 8 octobre 2026. Le rapport semestriel 2026 sera mis prochainement à la disposition du public, sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

En K€ - Normes françaises – Données non auditées S1 2025 S1 2026 CHIFFRE D'AFFAIRES 7 026 3 071 MARGE BRUTE 2 348 1 630 % du chiffre d'affaires 33,4% 53,1% EBITDA AJUSTE 1 965 559 % du chiffre d'affaires 13,7% 18,2% Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 185 1 258 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE 2 -220 -699 Résultat d'exploitation -421 -1 301 Résultat financier -271 -226 Résultat exceptionnel 150 -72 RESULTAT NET -341 -997

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté 2 + Dotations aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR

3,1 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES À L'ISSUE DU 1 ER SEMESTRE 2026

Au 1 er semestre de son exercice 2026, MUNIC a enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 M€, en repli par rapport au niveau enregistré un an plus tôt (7,0 M€).

Cette évolution semestrielle s'explique principalement par le recul significatif de l'activité de clients importants de MUNIC, réduisant fortement leurs commandes sur la période, essentiellement sur des marchés grand public. En conséquence, les ventes de Produits Smart Dongles s'inscrivent en baisse de -69%.

Les ventes issues des Services sont stables et représentent 42% du chiffre d'affaires global de MUNIC sur la période, contre 25% à l'issue de l'exercice 2025. Cette résistance des revenus issus des Services, malgré une baisse temporaire des ventes de terminaux, confirme l'importance de la stratégie de MUNIC visant à accroître la récurrence de son activité, notamment à travers des facturations liées aux abonnements aux plateformes Munic.io et EKKOFLEET.

Par zone géographique, les ventes annuelles sont issues à 27% d'Amériques (vs. 65% en 2025), 69% d'Europe (vs. 35%) et 4% dans le reste du monde.

MARGE BRUTE DE 1,6 M€, REPRÉSENTANT 53,1% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 1 er semestre 2026, MUNIC a dégagé une marge brute de 1,6 M€, contre 2,3 M€ un an plus tôt. La baisse en valeur de la marge brute (-0,8 M€) est moindre que celle du chiffre d'affaires (-4,0 M€)

Malgré une baisse en valeur, le taux de marge brute progresse à 53,1% au 30 juin 2026, contre 33,4% un an plus tôt, reflétant l'évolution favorable du mix activité, avec une part croissante des ventes de Services dans le chiffre d'affaires global de la société, ainsi que la poursuite des mesures d'optimisation de la production engagées en 2025.

MARGE D'EBITDA AJUSTÉ [1] PORTÉE À 18,2% AU 30 JUIN 2026, CONTRE 13,7% UN AN PLUS TÔT

MUNIC a conservé un EBITDA ajusté 3 positif au 1 er semestre, à 0,6 M€, contre 1,0 au 1 er semestre 2025, avec des charges opérationnelles en léger recul sur la période (diminution de -7% des charges externes à 0,8 M€ et stabilité des charges de personnel à 2,1 M€). Les autres charges d'exploitation ont diminué de -0,3 M€ au 1 er semestre 2026, principalement sous l'effet de gains de change enregistrés sur la période.

La marge d'EBITDA ajusté 3 ressort ainsi en progression à 18,2%, contre 13,7% au 1 er semestre de l'exercice précédent, traduisant la bonne résistance de la rentabilité opérationnelle malgré le recul prononcé de l'activité.

Le résultat d'exploitation ajusté [2] s'établit à -0,7 M€ au 30 juin 2026 contre -0,2 M€ un an plus tôt. Il intègre 1,3 M€ de dotations nettes aux amortissements et provisions, quasi-stables par rapport au 1 er semestre 2025, composées principalement de l'amortissement de la plateforme EKKO.

Après prise en compte du résultat financier de -0,2 M€ (constitué principalement des charges d'intérêt liées aux obligations convertibles), d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 0,6 M€ et en l'absence d'éléments exceptionnels significatifs (-0,1 M€), le résultat net ressort à -1,0 M€ au 1 er semestre 2026, contre -0,3 M€ un an plus tôt.

SITUATION BILANCIELLE AU 30 JUIN 2026

Au 30 juin 2026, les capitaux propres de MUNIC s'élevaient à 10,2 M€, contre 11,2 M€ au 31 décembre 2025.

Les dettes financières ont été ramenées à 3,3 M€ à mi-exercice, contre 3,6 M€ fin 2025, constituées de 1,2 M€ d'obligations convertibles dont l'échéance est désormais portée à juillet 2027 (lire ci-après), de 0,4 M€ de Prêts garantis par l'Etat, et de dettes financières diverses (dont Bpifrance) pour le solde.

À fin juin 2026, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible de 0,3 M€, contre 0,7 M€ au 31 décembre 2025.

Pour rappel, la société a reçu en février 2026 la troisième tranche de 750 K€ de la subvention obtenue de l'État français et de Bpifrance. La quatrième tranche, d'un montant de 0,6 M€, devrait être versée au cours du 2 nd semestre 2026.

La dette financière nette s'établit ainsi à -3,0 M€ (soit un gearing net de 29,5%), contre -2,9 M€ au 31 décembre 2025 (soit un gearing net de 26%).

En K€ - Normes françaises

Données non auditées 31/12 2025 30/06

2026 En K€ - Normes françaises

Données non auditées 31/12 2025 30/06

2026 ACTIF IMMOBILISE 12 001 11 824 CAPITAUX PROPRES 11 208 10 211 dont Immobilisations incorporelles 11 536 11 387 PROVISIONS 652 648 ACTIF CIRCULANT 6 339 5 331 DETTES FINANCIERES 3 589 3 322 dont Stocks 1 798 1 685 dont Emprunts obligataires 1 274 1 157 dont Créances clients 1 366 979 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 766 393 dont Autres créances 2 364 2 355 dont Dettes financières diverses 1 549 1 772 dont trésorerie 691 312 AUTRES DETTES 2 890 2 981 TOTAL ACTIF 18 339 17 162 TOTAL PASSIF 18 339 17 162

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE ET EXTENSION DE L'HORIZON DE TRÉSORERIE

En juillet 2026, MUNIC a conclu un nouvel avenant à son contrat de financement obligataire convertible, permettant de rééchelonner le remboursement du solde de l'emprunt obligataire convertible, qui s'élevait à 1,1 M€ à fin juin 2026 et ainsi porter l'échéance de remboursement à juillet 2027 ( lire le communiqué du 23 juillet 2026 ).

Parallèlement, la société a mis en place une ligne de financement en fonds propres d'un montant nominal maximum de 1 M€ sous forme d'obligations remboursables en actions (ORA), dont une première tranche de 500 K€ a été émise en juillet 2026.

Ces opérations, complétées par l'incorporation au capital d'une partie de la créance détenue par Odyssée Venture à hauteur de 333 K€, permettent à MUNIC de r enforcer sa structure financière et d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'en juillet 2027 , tout en lui donnant les moyens de poursuivre ses actions commerciales et ses activités de R&D.

Enfin, MUNIC a récemment obtenu un nouveau financement de 1 M€ auprès de Bpifrance, sous la forme d'un emprunt sur 7 ans. Ces ressources permettront à la société d'accélérer le déploiement de ses solutions sur le marché à fort potentiel des engins spéciaux et de soutenir la commercialisation de sa nouvelle offre Smart Vision .

PERSPECTIVES

En 2026, concernant son activité historique, la vente de terminaux pour véhicules routiers et des services de données associés, la société anticipe une évolution contrastée sur le plan commercial. Alors que les ventes de terminaux ont chuté auprès d'importants clients au 1 er semestre 2026 sans perspective d'augmentation significative de leur part sur la 2 nde moitié de l'exercice, MUNIC anticipe une augmentation conséquente des commandes de la part d'autres clients stratégiques, y compris certains dont les achats avaient ralenti avant 2026.

Toujours concernant son activité historique, MUNIC mène actuellement des discussions avancées pour la vente de terminaux et de services avec de nouveaux comptes importants en Europe mais également aux États-Unis.

De manière générale, sur ce segment de son activité, la société constate ponctuellement une forte baisse des ventes sur les marchés grand public, hors assurance, et une hausse des ventes qui s'accélère pour les solutions professionnelles d'une part et pour l'assurance routière (y compris l'assurance grand public) d'autre part, avec notamment un important contrat signé en 2025 avec une société d'assurance européenne (grand public).

Concernant les perspectives sur son marché historique, MUNIC identifie deux tendances pour ses prochains exercices :

Marché professionnel et assurance : la société anticipe une croissance des ventes nettement supérieure à celle des trois dernières années, soutenue par un regain d'intérêt pour les terminaux programmables, qui distinguent fortement Munic de la concurrence.

Marché grand public : malgré le ralentissement actuel, la société envisage également une reprise de la croissance, notamment en raison de l'arrêt progressif des réseaux cellulaires 4G qui crée une demande pour l'équipement en seconde monte (post équipement ou retrofit ) des véhicules vendus avec une solution constructeur 4G, et pour lesquels la solution 5G de MUNIC constitue une des meilleures alternatives qui plus est déjà utilisée dans sa version 4G pour le post-équipement de véhicules 3G.

Toutefois, MUNIC ne mise pas son développement uniquement sur ces deux tendances.

Dans ce contexte, MUNIC poursuit ses efforts soutenus sur le plan technique et commercial pour élargir son offre aux engins spéciaux (agriculture, BTP, aéroports, logistique, etc.) ce qui représente un marché annuel estimé à 5 Mds$ rien qu'en Europe et aux Etats-Unis. Ainsi, la société a lancé le développement d'une gamme de terminaux adaptés à ces véhicules en parallèle de la refonte complète de son système d'exploitation Morpheus dont l'architecture et les choix techniques commençaient à dater, avec de premiers résultats très positifs : MUNIC a remporté le marché d'un fabricant leader mondial dans son domaine, avec l'un de ses nouveaux terminaux dont les livraisons en volumes auront lieu dès cette année. Par ailleurs la société poursuit ses efforts pour mettre sur le marché sa solution smart vision, avec là aussi des résultats positifs dont la livraison de premiers pilotes à des prospects stratégiques. Ces résultats s'appuient autant sur le développement de nouveaux terminaux que sur le nouvel système d'exploitation (OS) Morpheus 4.X qui intègre dorénavant les capacités les plus récentes en matière d'IA par apprentissage

Concernant EKKOFLEET, solution de gestion connectée de flottes de véhicules lancée mi-2024, MUNIC suit un calendrier ambitieux d'enrichissement des fonctionnalités pour adresser un marché toujours plus large, ainsi qu'un programme de prospection intense en direct et en indirect. Cela se traduit par une participation à de nombreux salons en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que par la signature dès le 1 er trimestre 2026 d'accords de distribution de la solution en marque blanche dans ces deux régions.

Parmi les autres événements notables au 1 er semestre 2026, MUNIC a conclu en mars 2026 un accord stratégique avec BOSCH pour la commercialisation de solutions de diagnostic : la détermination automatisée et à distance de la santé des batteries des véhicules électriques et le diagnostic automobile à distance avec analyse automatisée des codes de défaut des véhicules. Ces solutions s'appuient sur les terminaux et services de MUNIC et sont complétés par les services de BOSCH. Les 2 sociétés commercialisent ces solutions conjointes sur leurs marchés respectifs en Europe et aux Etats-Unis. Les premières ventes de ces solutions interviennent dès 2026.

AGENDA FINANCIER 2026

28 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 15 avril 2027 Résultats annuels 2026

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

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mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

[1] EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté + Dotations aux amortissements et provisions

[2] Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision