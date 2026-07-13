MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 74 194

Solde en espèces : 19 680,28 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 59 200

Solde en espèces : 27 496,31 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 160 981 titres 108 154,74 € 1 156 transactions VENTE 145 987 titres 100 338,71 € 963 transactions

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

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mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

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ANNEXE

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 1 156 160 981 108 154,74 € TOTAL 963 145 987 100 338,71 € 02/01/2026 10 1840 1688,57 02/01/2026 10 2150 2009,82 05/01/2026 7 941 888,12 05/01/2026 6 1090 1043,46 06/01/2026 25 4692 4201,69 06/01/2026 4 581 519,88 07/01/2026 16 1871 1668,93 07/01/2026 23 4756 4296,57 08/01/2026 3 40 36,28 08/01/2026 14 2263 2058,2 09/01/2026 6 605 558,9 09/01/2026 11 764 710,29 12/01/2026 7 1401 1281,21 12/01/2026 11 1024 947,51 13/01/2026 8 980 895,92 14/01/2026 21 3927 3697,27 14/01/2026 9 647 605,01 15/01/2026 31 4023 3938,92 15/01/2026 16 2091 2000,67 16/01/2026 10 774 769,9 16/01/2026 24 4732 4625,53 19/01/2026 11 829 794,6 19/01/2026 16 2206 2089,52 20/01/2026 4 672 633,09 20/01/2026 17 2976 2810,53 21/01/2026 31 4880 4795,58 21/01/2026 8 1178 1127,58 22/01/2026 15 2009 2102,02 22/01/2026 14 1021 1039,17 23/01/2026 27 2272 2492,16 23/01/2026 27 2907 3118,92 26/01/2026 12 1041 1092,01 26/01/2026 33 3954 4022,01 27/01/2026 8 1037 1065,93 27/01/2026 8 493 498,52 28/01/2026 29 4802 5195,28 28/01/2026 15 1496 1596,83 29/01/2026 29 3814 3043,95 29/01/2026 125 16589 12957,67 30/01/2026 21 3039 2037,04 30/01/2026 25 4647 3001,5 02/02/2026 19 2552 1781,3 02/02/2026 14 1600 1097,76 03/02/2026 5 385 270,73 03/02/2026 6 899 623,37 04/02/2026 7 1200 848,16 04/02/2026 15 1784 1220,26 05/02/2026 8 703 455,75 05/02/2026 24 6192 4045,23 06/02/2026 8 471 295,88 06/02/2026 6 838 520,4 09/02/2026 16 1684 1035,83 09/02/2026 15 2004 1218,63 10/02/2026 19 4395 2878,29 10/02/2026 12 1460 939,95 11/02/2026 3 348 222,72 11/02/2026 9 1393 878,57 12/02/2026 7 666 418,78 12/02/2026 6 315 197,38 13/02/2026 2 250 158,5 13/02/2026 8 1115 706,8 16/02/2026 4 602 378,18 16/02/2026 11 1485 928,27 17/02/2026 11 1001 599,5 17/02/2026 19 2188 1308,86 18/02/2026 10 1767 1079,28 18/02/2026 9 1242 745,57 19/02/2026 13 3451 2007,1 19/02/2026 26 4956 2812,03 20/02/2026 16 1331 777,57 20/02/2026 5 881 513,45 23/02/2026 8 1015 597,12 23/02/2026 6 2332 1356,06 24/02/2026 9 1279 730,18 24/02/2026 22 2537 1441,78 25/02/2026 11 1987 1098,81 25/02/2026 24 2435 1333,16 26/02/2026 13 2372 1269,73 26/02/2026 15 1902 999,12 27/02/2026 14 3620 1975,8 27/02/2026 22 1384 736,15 02/03/2026 12 1407 743,74 02/03/2026 21 2557 1321,2 03/03/2026 14 1360 680,95 03/03/2026 16 1797 889,52 04/03/2026 21 5207 2693,06 04/03/2026 7 928 469,75 05/03/2026 61 11696 6794,21 05/03/2026 27 2053 1199,36 06/03/2026 16 2492 1499,19 06/03/2026 4 551 315,72 09/03/2026 3 602 361,2 09/03/2026 1 1 0,6 10/03/2026 4 155 92,94 10/03/2026 8 606 358,57 11/03/2026 1 250 146,5 12/03/2026 1 100 58,6 12/03/2026 6 1213 722,1 13/03/2026 20 3104 1784,8 13/03/2026 6 464 267,45 18/03/2026 19 2638 1541,12 17/03/2026 9 1621 965,95 20/03/2026 6 434 282,01 18/03/2026 11 1077 634,57 23/03/2026 10 1532 935,13 19/03/2026 3 692 413,61 24/03/2026 4 1250 748,38 20/03/2026 28 5059 3258 25/03/2026 4 585 346,61 23/03/2026 1 100 62,6 26/03/2026 11 3238 2012,74 24/03/2026 1 500 301 27/03/2026 5 1201 690,58 26/03/2026 5 1202 757,26 30/03/2026 5 713 399,57 27/03/2026 2 11 6,4 31/03/2026 1 1 0,56 30/03/2026 1 100 59 01/04/2026 4 701 389,34 31/03/2026 3 323 180,88 02/04/2026 1 100 55 01/04/2026 2 295 165,2 07/04/2026 1 300 165 07/04/2026 4 1146 633,97 08/04/2026 5 751 414,18 08/04/2026 6 1301 737,54 09/04/2026 5 701 388,63 09/04/2026 4 560 315,22 10/04/2026 6 751 405,54 10/04/2026 2 2 1,1 13/04/2026 8 931 501,25 13/04/2026 6 671 371 14/04/2026 6 751 393,82 14/04/2026 9 1401 773,91 15/04/2026 6 900 505,8 15/04/2026 3 510 291,06 16/04/2026 9 1215 658,29 16/04/2026 2 400 226 17/04/2026 7 1050 562,17 20/04/2026 11 2200 1291,62 20/04/2026 5 750 399,6 21/04/2026 1 1 0,58 21/04/2026 7 901 487,8 22/04/2026 7 901 518,08 22/04/2026 3 301 164,05 23/04/2026 1 19 11,59 23/04/2026 5 750 442,5 24/04/2026 1 1 0,58 24/04/2026 3 301 170,07 27/04/2026 9 1601 914,17 27/04/2026 4 404 222,4 28/04/2026 8 1251 739,72 28/04/2026 9 1052 599,96 29/04/2026 9 1601 973,41 29/04/2026 8 1051 616,52 30/04/2026 9 1451 901,07 30/04/2026 7 901 543,03 04/05/2026 4 737 376,61 04/05/2026 4 1351 654,02 05/05/2026 1 200 98 05/05/2026 1 150 72,3 06/05/2026 3 450 221,4 06/05/2026 6 900 432 07/05/2026 8 1200 591,6 07/05/2026 10 1500 713,4 11/05/2026 4 800 375,2 08/05/2026 8 1070 517,13 12/05/2026 5 950 456,48 11/05/2026 4 600 275,28 13/05/2026 5 801 406,11 12/05/2026 4 800 369,84 18/05/2026 2 151 76,41 13/05/2026 5 601 295,99 20/05/2026 6 1001 500,7 14/05/2026 1 150 69 21/05/2026 1 188 90,24 19/05/2026 13 2193 1061,63 22/05/2026 1 1 0,47 20/05/2026 6 661 321,51 25/05/2026 2 5 2,37 21/05/2026 4 620 288,49 26/05/2026 2 201 92,46 22/05/2026 2 121 56,27 27/05/2026 1 1 0,44 25/05/2026 5 801 366,46 28/05/2026 2 61 27,15 26/05/2026 6 1025 461,46 29/05/2026 3 401 175,44 27/05/2026 2 151 65,69 01/06/2026 6 1201 524,24 28/05/2026 6 814 347,74 02/06/2026 6 1100 494,78 29/05/2026 7 1101 457,8 03/06/2026 5 900 420,3 01/06/2026 2 90 38,7 04/06/2026 2 301 135,45 04/06/2026 3 301 134,7 05/06/2026 10 1375 676,23 05/06/2026 5 750 348,75 08/06/2026 1 28 13,44 08/06/2026 6 900 416,25 09/06/2026 1 1 0,46 09/06/2026 4 569 256,22 10/06/2026 1 1 0,45 10/06/2026 3 181 79,5 12/06/2026 2 201 90,45 11/06/2026 4 1601 711,8 15/06/2026 4 659 300,44 12/06/2026 2 151 67,2 16/06/2026 1 71 32,66 15/06/2026 4 600 261,78 17/06/2026 2 201 93,47 16/06/2026 8 1144 499,81 18/06/2026 2 28 13,16 17/06/2026 2 51 23,21 19/06/2026 9 1350 626,94 18/06/2026 7 901 406,98 22/06/2026 7 1050 528,78 19/06/2026 4 600 260,28 24/06/2026 2 49 23,32 22/06/2026 2 188 92,87 26/06/2026 5 801 370,46 23/06/2026 6 650 309,4 29/06/2026 6 802 371,73 24/06/2026 6 638 293,61 30/06/2026 8 1051 501,75 25/06/2026 3 450 202,5 26/06/2026 3 405 183,02 29/06/2026 7 901 409,96 30/06/2026 9 1201 556,54