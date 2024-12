MUFG est pessimiste pour les cours du pétrole en 2025

(AOF) - "Un excédent non résolu (+0,9 million de baril par jour) et une capacité de réserve élevée (environ 6 millions de baril par jour) en 2025 baissiers pour 2025", prévient MUFG. Dans un tel contexte de surabondance de l'offre, les prix du pétrole devraient baisser pour entraîner un rééquilibrage. Mais le spécialiste ajoute que les risques de rupture de son couloir d’évolution pour les cours de l’or noir de 65 dollars le baril à 80 dollars le baril sont réels en raison des droits de douane que devrait imposer Donald Trump et/ou de l'incertitude géopolitique.

Pétrole et parapétrolier

