Mubadala energy finalise l'acquisition d'une participation de 15 % dans la concession offshore Nargis d'Eni en Égypte

La société Mubadala Energy, basée à Abu Dhabi, a achevé l'acquisition d'une participation de 15 % dans la concession méditerranéenne offshore de Nargis auprès de la société italienne Eni ENI.MI , a rapporté jeudi l'agence de presse nationale des Émirats arabes unis (WAM).
