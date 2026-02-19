Mubadala energy finalise l'acquisition d'une participation de 15 % dans la concession offshore Nargis d'Eni en Égypte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Mubadala Energy, basée à Abu Dhabi, a achevé l'acquisition d'une participation de 15 % dans la concession méditerranéenne offshore de Nargis auprès de la société italienne Eni ENI.MI , a rapporté jeudi l'agence de presse nationale des Émirats arabes unis (WAM).