MUBADALA CAPITAL ET PIERRE ET VACANCES SIGNENT UN ACCORD DE RAPPROCHEMENT

ENGAGEMENTS D’APPORT OBTENUS D’ACTIONNAIRES REPRÉSENTANT 80 % DU CAPITAL SOCIAL EN CIRCULATION
Pierre et Vacances (Euronext Paris : VAC) et Mubadala Capital, par l’intermédiaire d’une entité ad hoc contrôlée par MC (MC Pomona Bidco), ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont signé un accord de rapprochement qui définit les modalités et conditions de l’acquisition par MC de l’ensemble des titres en circulation de la Société par le biais d’une offre publique d’achat volontaire en numéraire, selon les mêmes conditions financières que celles annoncées le 22 juin 2026.
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