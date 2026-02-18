MSG Sports bondit alors que la société étudie la possibilité d'une scission des Knicks et des Rangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Madison Square Garden Sports

MSGS.N ont bondi de 14,4% à 336,02 $ et ont atteint de nouveaux records mercredi après que la société a annoncé son intention de réfléchir à la scission potentielle pour séparer sa franchise New York Knicks de ses activités New York Rangers.

** Les actions de MSGS sont en voie de réaliser un gain quotidien record en pourcentage si elles dépassent le gain de 13,9% du 28 juin 2018 ** La société a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité la scission prévue , qui créerait deux sociétés distinctes cotées en bourse

** "Les Knicks et les Rangers sont des équipes de premier plan dans leurs ligues respectives, avec une histoire riche et des bases de fans importantes et passionnées. Nous pensons que la transaction proposée offrirait à chaque entreprise une plus grande flexibilité stratégique, sa propre orientation commerciale définie et des caractéristiques claires pour les investisseurs", a déclaré le directeur général Jim Dolan dans le communiqué.

** BTIG, qui attribue à MSGS la note "neutre", a indiqué dans une note que la direction a fait savoir qu'elle explorait des options, car ses actions se négocient parfois avec une décote de 50 % par rapport aux estimations indépendantes de la valeur privée

** L'annonce "est un pas dans la bonne direction pour réaliser la valeur d'accrétion, cependant, il est encore tôt", a déclaré BTIG, soulignant qu'il n'y a pas de calendrier définitif pour l'achèvement

** La note moyenne de 8 courtiers est "acheter"; le prix médian est de 337 $, en hausse par rapport à 265 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

** Avec le mouvement de mercredi, l'action est en hausse de 30 % depuis le début de l'année