Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur en Mayenne !
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 13:37

Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur en Mayenne !

Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur en Mayenne !

Les ambassadrices et ambassadeurs du football vrai peuvent déjà cocher la date.

Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot , est heureux de vous annoncer la 5 e édition de son tournoi de sixte itinérant : le « Vert Foot Day » , avec 16 équipes masculines et 10 équipes féminines de 9-10 participants/tes.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

