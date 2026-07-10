MSCI et UBS numérisent la transparence des marchés privés grâce à l'IA

(Zonebourse.com) - MSCI Inc. (fournisseur d'outils et de services d'aide à la décision financière) et UBS Group AG annoncent un partenariat stratégique destiné à faire progresser la transparence sur les marchés privés. Cette alliance associe les capacités de MSCI en matière de fourniture de données indépendantes, d'analyses et de modèles à l'expertise de pointe d'UBS dans le domaine des actifs alternatifs.

Ensemble, les deux entreprises poursuivront le développement de la plateforme alimentée par l'intelligence artificielle de MSCI. Celle-ci a été conçue pour répondre aux défis de longue date des marchés privés, notamment la fragmentation des données et le manque de transparence.

S'appuyant sur les perspectives d'UBS en matière de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs, ainsi que sur son expertise en tant que Limited Partners (LP), ce partenariat permettra de créer une expérience plus cohérente et standardisée tout au long du cycle de vie des investissements sur les marchés privés.

Acteur majeur de la gestion d'actifs, UBS sera également l'un des premiers utilisateurs de cette plateforme. Le géant bancaire collaborera avec MSCI pour promouvoir une adoption plus large et une standardisation sur l'ensemble des marchés privés.

La plateforme réunit, au sein d'un écosystème unique, des fonctionnalités de recherche de fonds, de gestion de portefeuille, d'analyse et de comparaison de performances (benchmarking). Elle simplifie la gestion des données et renforce la transparence en créant un lien entre les marchés privés et les marchés publics.

En outre, le traitement automatisé des données ainsi que les données de performance indépendantes de MSCI permettent aux investisseurs de disposer d'informations plus rapides et plus cohérentes sur l'ensemble de leurs portefeuilles. Cette collaboration favorise le développement d'un écosystème des marchés privés reliant les General Partners (GP) aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés fortunés.

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