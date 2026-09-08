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MS Now lance un programme d'adhésion proposant des sessions de questions-réponses en direct avec des journalistes
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne câblée MS Now de Versant Media ( VSNT.O ) lance un programme d’abonnement proposant des sessions de questions-réponses en direct, permettant aux utilisateurs de discuter directement avec ses présentateurs et ses journalistes, alors que l’entreprise mise sur des offres destinées directement aux consommateurs pour renforcer l’engagement.

L'abonnement sera disponible à l'achat sur les boutiques d'applications Apple et Google ainsi que sur le site web de MS Now, a indiqué l'entreprise, ajoutant qu'elle le déploierait à l'avenir sur davantage de plateformes et d'appareils.

Les abonnés pourront poser des questions aux journalistes de MS Now lors de discussions en direct avec des animateurs tels que Rachel Maddow et Joe Scarborough de « Morning Joe » à midi, ainsi qu’envoyer leurs questions aux journalistes de la rédaction plus tard dans la journée.

Cette initiative s’inscrit dans la dernière offensive de croissance de Versant en tant qu’entreprise indépendante, suite à la scission du propriétaire de CNBC, Comcast CMCSA.O . L’entreprise s’est concentrée sur la croissance de ses plateformes numériques alors que son activité traditionnelle de télévision linéaire est en recul.

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