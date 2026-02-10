MPS-Bénéfice de €1,35 md au T4 après l'acquisition de Mediobanca

Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI a fait état mardi d'un bénéfice net de 1,35 milliard d'euros pour le dernier trimestre 2025, porté par les crédits d'impôt dont la banque italienne a pu bénéficier après l'acquisition de Mediobanca MDBI.MI .

Avec cette acquisition qui améliore ses perspectives de bénéfices, MPS a pu bénéficier de près d'un milliard d'euros de crédits d'impôt provenant de pertes passées, sur la base des règles comptables régissant ces "actifs d'impôts différés".

Hors impact de l'opération Mediobanca, MPS a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 2% par rapport au trimestre précédent, portés par la hausse des commissions nettes.

Son ratio CET1, une mesure clé de sa santé financière, s'est élevé à 16,2%, l'un des plus élevés du secteur.

Sauvé par l'État en 2017, Monte dei Paschi (MPS) a été reprivatisé avec succès en 2023-2024, un groupe d'investisseurs italiens devenant ses principaux actionnaires et soutenant le rachat de son rival Mediobanca l'année dernière.

Cette offre, qui fait désormais l'objet d'une enquête pénale à Milan pour action coordonnée présumée entre les principaux actionnaires, a placé MPS au cœur d'une vague de consolidation qui balaye le secteur bancaire italien.

MPS a déclaré qu'elle accélérait le travail d'intégration de Mediobanca, qui restera toutefois une entité juridique distincte, spécialisée dans la banque privée et la banque d'entreprise et d'investissement. Son conseil d'administration approuvera une stratégie pour l'entité combinée le 26 février.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)