Wall Street en hausse, prête à accueillir l'emploi américain

Un trader travaille à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les investisseurs se montrant optimistes à la veille de la publication très attendue des chiffres officiels de l'emploi américain du mois dernier.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq avançait de 0,08% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,15%.

