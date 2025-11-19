MP Materials crée une co-entreprise de raffinage des terres rares avec la Saudi Arabian Mining Company

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails sur l'opération dans les paragraphes 2 à 5)

MP Materials MP.N a déclaré mercredi qu'il formera une coentreprise de raffinage de terres rares en Arabie Saoudite avec le ministère américain de la Guerre et la société minière publique Saudi Arabian Mining Company (Maaden).

Les actions de MP ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges avant bourse.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman effectue sa première visite aux États-Unis depuis 2018, vantant l'approfondissement des liens commerciaux entre les deux pays.

En mai, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé des milliards de dollars d'investissements dans les deux pays lors de la visite de quatre jours de Trump au Moyen-Orient.

En vertu de l'accord, MP et le ministère de la Guerre, par le biais d'une coentreprise, détiendront une participation combinée de 49 %, tandis que Maaden conservera pas moins de 51 %.