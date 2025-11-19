 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,40
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MP Materials crée une co-entreprise de raffinage des terres rares avec la Saudi Arabian Mining Company
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails sur l'opération dans les paragraphes 2 à 5)

MP Materials MP.N a déclaré mercredi qu'il formera une coentreprise de raffinage de terres rares en Arabie Saoudite avec le ministère américain de la Guerre et la société minière publique Saudi Arabian Mining Company (Maaden).

Les actions de MP ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges avant bourse.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman effectue sa première visite aux États-Unis depuis 2018, vantant l'approfondissement des liens commerciaux entre les deux pays.

En mai, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé des milliards de dollars d'investissements dans les deux pays lors de la visite de quatre jours de Trump au Moyen-Orient.

En vertu de l'accord, MP et le ministère de la Guerre, par le biais d'une coentreprise, détiendront une participation combinée de 49 %, tandis que Maaden conservera pas moins de 51 %.

Valeurs associées

MP MATERIALS RG-A
58,520 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un médecin examine une radiographie sur un écran, assistée par l'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale. Le 26 septembre 2023, à l'hôpital universitaire de Rennes. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    L'OMS alerte sur un cadre juridique insuffisant autour de l'utilisation de l’IA en santé
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.11.2025 14:58 

    Dans un rapport publié ce mercredi, l'agence onusienne rappelle les risques pour la sécurité des patients et les enjeux liés à l'usage de l'IA dans le domaine médical. Cette conclusion est issue du premier rapport réalisé par l'OMS Europe sur l'adoption et la régulation ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 14:52 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Semrush, Adobe, Amazon) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% ... Lire la suite

  • Cette photographie émanant du compte Telegram du président ukrainien Volodymyr Zelensky le 19 novembre 2025 montre des dégâts causés à un immeuble résidentiel de Ternopil par des frappes russes qui ont fait au moins 20 morts dans l'ouest de l'Ukraine ( Telegram / @Volodymyr Zelensky / Handout )
    Ukraine: 25 morts dans une frappe russe avant des efforts diplomatiques en Turquie
    information fournie par AFP 19.11.2025 14:52 

    Au moins 25 personnes ont été tuées et plus de 70 blessées mercredi dans l'une des pires frappes russes sur l'Ouest de l'Ukraine, au moment où le président Volodymyr Zelensky tente en Turquie de "relancer" les négociations de paix dans l'impasse. Le Kremlin a de ... Lire la suite

  • Le logo de Vivendi est visible à Paris
    Vivendi chute, la perspective d'une OPA de Bolloré s'éloigne
    information fournie par Reuters 19.11.2025 14:30 

    Vivendi chute mercredi à la Bourse de Paris après des informations du quotidien Le Monde selon lesquelles la Cour de cassation pourrait se prononcer en faveur du groupe Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi contestée par un de ses actionnaires minoritaires, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank