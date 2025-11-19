MP Materials construit une raffinerie saoudienne de terres rares avec Pentagon et Maaden

La nouvelle intervient lors de la visite du prince héritier saoudien aux États-Unis

MP et le ministère américain de la défense détiennent 49% de la raffinerie, Maaden 51%

Les actions de MP gagnent 10 % suite à la nouvelle

MP Materials MP.N a déclaré mercredi qu'il construirait une raffinerie de terres rares en Arabie Saoudite avec le ministère américain de la Défense et la société minière publique saoudienne Maaden afin d'étendre le traitement des minéraux critiques au Moyen-Orient.

Cette nouvelle intervient alors que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman se rend à Washington cette semaine pour la première fois depuis 2018, dans le cadre d'une initiative visant à souligner les relations économiques et sécuritaires entre les pays.

Reuters a rapporté en avril que Maaden envisageait un partenariat de traitement des terres rares avec MP, qui exploite la seule mine de terres rares des États-Unis.

UN PROCESSUS DE RAFFINAGE COMPLEXE

Les actions de MP, qui a accepté en juillet un investissement du Pentagone qui fera de Washington son principal actionnaire et bailleur de fonds, ont augmenté de 10 % dans les échanges de l'après-midi .

En vertu de cet accord, MP et le ministère de la défense détiendront, par l'intermédiaire d'une coentreprise, une participation combinée de 49 % dans la raffinerie saoudienne, Maaden détenant les 51 % restants.

Chris LaFemina, analyste chez Jefferies, a déclaré que cet accord représentait un risque financier minimal pour MP, compte tenu de l'implication de Washington et de Riyad, et qu'il devrait aider l'entreprise à conclure d'autres contrats de fourniture d'aimants dans un avenir proche. MP a déjà conclu des accords avec Apple AAPL.O et General Motors GM.N .

La Chine domine le raffinage mondial des terres rares

et des aimants qui sont essentiels dans plusieurs technologies clés et a restreint les exportations pendant les périodes de tension commerciale, ce qui a incité Washington à chercher d'autres sources d'approvisionnement.

L'industrie minière croissante de l'Arabie saoudite, quant à elle, est un pilier essentiel du programme Vision 2030 de M. bin Salman , qui vise à diversifier l'économie au-delà du pétrole.

L'installation raffinera les terres rares provenant d'Arabie saoudite et d'ailleurs en oxydes de terres rares dites lourdes et légères, qui ont chacune des applications commerciales et militaires différentes.

Aux États-Unis, MP a eu du mal à s'approvisionner en dysprosium et en terbium , deux terres rares lourdes utilisées pour fabriquer des aimants destinés aux véhicules électriques, aux avions de chasse et à d'autres produits.

Le matériau raffiné sera utilisé par les industries manufacturières et de défense américaines et saoudiennes et vendu à des nations alliées, selon MP.

MP s'efforce de perfectionner son processus de raffinage des terres rares en Californie depuis au moins 2020 . Le processus standard de raffinage des terres rares peut être sale, coûteux et long, ce qui incite les scientifiques à rechercher de meilleures méthodes .

Les transformateurs de terres rares doivent faire face à 17 métaux, en fonction de la géologie du gisement, chacun d'entre eux ayant pratiquement la même taille et le même poids atomique, ce qui rend la séparation complexe.

Ces terres rares doivent être extraites dans un ordre spécifique , un défi logistique qui empêcherait Maaden et MP de sélectionner les éléments spécifiques qu'ils souhaitent lors du traitement des terres rares à l'intérieur du royaume.

MP a déclaré qu'elle était également en discussion pour soutenir ou collaborer à la fabrication d'aimants en Arabie saoudite.

Par ailleurs, un cadre de MP a comparu mercredi devant une commission du Congrès américain pour encourager Washington à élargir son soutien financier aux industries minières et manufacturières.

Le président américain Donald Trump a ordonné au ministère de la Défense de se rebaptiser "ministère de la Guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.