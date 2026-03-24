Moyen-Orient: Wall Street reste sur la défensive

Des opérateurs à la Bourse de New York le 12 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, ne semblant plus espérer un arrêt rapide des hostilités au Moyen-Orient, que Washington a réaffirmé négocier malgré les démentis de Téhéran.

Le Dow Jones a cédé 0,18%, l'indice Nasdaq a perdu 0,84% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,37%.

"Le marché est plutôt mitigé aujourd'hui, et je pense que cela reflète le fait qu'il se trouve dans une impasse quant à l'évolution de la guerre avec l'Iran", a commenté auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Les Etats-Unis négocient "en ce moment" avec Téhéran, a déclaré mardi Donald Trump.

La veille, il avait déjà annoncé des pourparlers avec l'Iran, lançant une vague d'optimisme sur les marchés financiers. Mais cet enthousiasme a ensuite fondu à cause des démentis iraniens, qui ont nié l'existence de ces discussions.

"Il subsiste un certain scepticisme quant à la rapidité avec laquelle cette guerre pourrait prendre fin et la manière dont elle s'achèverait" après plus de trois semaines, a souligné Patrick O'Hare.

L'Iran et Israël ont à nouveau échangé des frappes mardi. Arabie saoudite, Bahreïn et Koweït ont rapporté des attaques de drones et de missiles.

"Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse", a souligné Patrick O'Hare.

Selon lui, la place américaine parvient toutefois à ne pas trop reculer car "il est difficile (pour les investisseurs, NDLR) de vendre à découvert en ce moment" parce que Donald Trump peut à tout moment faire une annonce "susceptible de déclencher un nouveau rebond" des indices.

Depuis son retour au pouvoir, le président américain a multiplié les annonces grandiloquentes, qu'il a régulièrement contredites lui-même par la suite. Un phénomène désigné par l'acronyme "Taco" ("Trump se dégonfle toujours").

Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers, a observé un "contraste" entre la place boursière américaine, qui a tenté d'évoluer en hausse à plusieurs reprises dans la journée, et les "marchés obligataires et des matières premières, qui font preuve d'une grande prudence".

Vers 20H20 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain remontait d'ailleurs à 4,36%, contre 4,34% à la clôture lundi.

Côté entreprises, le fabricant américain de routeurs Netgear (+10,88% à 24,46 dollars) a bénéficié du fait que les Etats-Uis viennent d'interdire les routeurs grand public fabriqués en dehors du sol national.

Les routeurs sont les boîtiers dans chaque foyer qui connectent ordinateurs, téléphones et objets connectés à internet.

Le géant américain des cosmétiques Estée Lauder a chuté, au lendemain de l'annonce de discussions avec le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig en vue d'une possible fusion.

"Aucune décision finale n'a été prise et aucun accord n'a été trouvé", ont néanmoins précisé les deux groupes.

Le spécialiste de l'informatique à distance ("cloud") Coreweave (+1,29% à 83,02 dollars) a été portée par la mise à jour d'une recommandation par Bank of America, qui estime l'entreprise bien placée pour profiter de la demande croissante pour les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

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