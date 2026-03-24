Danemark: les sociaux-démocrates de Mette Frederiksen en tête mais en forte baisse

La Première ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen à Aalborg, lors des élections législatives au Danemark, le 24 mars 2026 ( Ritzau Scanpix / Henning Bagger )

Les sociaux-démocrates de la Première ministre Mette Frederiksen arrivent en tête des législatives mardi au Danemark, mais en net recul, et sans atteindre la majorité avec les autres partis de gauche, selon les sondages réalisés à la sortie des urnes.

Avec 19,2% des voix, les sociaux-démocrates seraient à leur niveau le plus bas depuis 1901, loin des 27,5% de 2022, selon le sondage de télévision publique DR.

"C'est pas vraiment bon mais c'était aussi vraiment mauvais en 2022, et les résultats ont fini par être bien meilleurs, j'espère que ce sera à nouveau le cas ce soir", a réagi Simon Eriksen, un militant de 31 ans.

Le bloc de gauche, constitué de la formation de Mme Frederiksen et des autres partis de gauche, n'obtiendrait pas la majorité des 179 sièges, avec 83 à 86 sièges, selon les sondages publiés à la fermeture des bureaux de vote par les télévisions DR et TV2.

D'après ces mêmes enquêtes, la droite et l'extrême droite rassembleraient elles entre 75 et 78 sièges.

Des électeurs attendent pour voter à Nuuk, au Groenland, lors des législatives au Danemark, le 24 mars 2026 ( AFP / Florent VERGNES )

Les Modérés (centre) apparaissent comme le "faiseur de roi" de cette élection puisqu'ils obtiendraient 8,2%, soit 14 sièges, selon ces sondages.

Mme Frederiksen dirigeait depuis 2022 un gouvernement de coalition constitué des sociaux-démocrates, des libéraux de Venstre (droite) et des Modérés.

La cheffe du gouvernement sortant, qui avait voté en avance, a passé une partie de la journée à Aalborg, son fief électoral du nord-ouest du pays, avec des Groenlandais vivant au Danemark.

- "Une figure qui rassemble" -

Mme Frederiksen, qui dirige le gouvernement danois depuis 2019, est généralement reconnue pour son leadership, estimait Elisabet Svane, analyste politique du quotidien Politiken, avant le scrutin.

"Elle est une figure qui rassemble dans un monde plein d'insécurité, et les Danois sont anxieux, il y a le Groenland, l'Ukraine, les drones" qui ont survolé le pays scandinave, ajoute Mme Svane.

Des personnes attendent pour voter à Aarhus, lors des élections législatives au Danemark, le 24 mars 2026 ( Ritzau Scanpix / Mikkel Berg Pedersen )

En outre "il est compliqué d'imaginer un gouvernement de droite, parce qu'il devrait rassembler très largement de l'extrême droite aux partis plus centristes, qui ne sont pas en très bons termes avec l'extrême droite", dit Ole Waever, professeur de sciences politiques à l'Université de Copenhague.

Le Groenland et les îles Féroé, territoires autonomes du royaume du Danemark, envoient chacun deux députés au Parlement danois, qui pourraient faire pencher la balance.

- Affluence au Groenland -

A Nuuk, la capitale du Groenland, les électeurs ont fait la queue pour voter dès l'ouverture des bureaux à 11h00 GMT.

Pia Olsen Dyhr, cheffe de file du Parti populaire socialiste, vote à Copenhague, lors des élections législatives au Danemark, le 24 mars 2026 ( Ritzau Scanpix / Martin Sylvest )

"Il s'agit de l'élection la plus importante pour le Parlement danois, et pour le Groenland, de l'Histoire", a dit à l'AFP le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen.

"Je pense que cette élection donnera en quelque sorte la direction pour la suite", confiait avant le scrutin le député au parlement local Juno Berthelsen, tête de liste du parti autonomiste Naleraq, favorable à une rupture rapide avec Copenhague, dont certains membres ont rencontré l'administration Trump.

Dans le pays prospère de 6 millions d'habitants, la campagne a surtout tourné autour de questions intérieures comme le coût de la vie, l'État providence et l'environnement.

Le modèle de l'agriculture intensive danoise, particulièrement l'élevage porcin, a été au centre de la campagne.

Face à une extrême droite puissante depuis la fin des années 1990, il a aussi été question d'immigration, les sociaux-démocrates plébiscitant un nouveau tour de vis en la matière.

Trois formations populistes se disputent les voix des électeurs.

Le chef du parti du Peuple danois, Morten Messerschmidt, vote à Charlottenlund, lors des législatives au Danemark, le 24 mars 2026 ( Ritzau Scanpix / Nils Meilvang )

Le Parti populaire danois, parti d'extrême droite, triplerait pratiquement son score par rapport à 2022, atteignant entre 7,5 et 7,7% des voix.

"Je veux un nouveau départ pour le Danemark, et cela passe par un parti du Peuple danois fort", a déclaré à l'AFP son patron, Morten Messerschmidt, après avoir voté.

Au Danemark continental, les premiers résultats sont attendus après 21h00 (20h00 GMT)