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OpenAI abandonne Sora et se recentre sur les entreprises
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 22:11

OpenAI met fin à sa plateforme de génération vidéo Sora, malgré son succès technologique. Cette décision traduit un recentrage stratégique vers les offres professionnelles dans un contexte de concurrence accrue.

OpenAI a annoncé l'arrêt de Sora, sa plateforme de génération vidéo par intelligence artificielle lancée en 2024, qui avait suscité un fort intérêt grâce à ses capacités à produire des contenus de qualité cinématographique à partir de simples instructions textuelles. Une version grand public avait été déployée en 2025, permettant aux utilisateurs de créer et partager des vidéos, parfois à partir de contenus protégés. Malgré ces avancées, l'entreprise a décidé de mettre fin au projet, évoquant la fin prochaine du service et la gestion des contenus existants.

Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire les initiatives orientées vers le grand public dans le domaine de la vidéo. OpenAI prévoit également d'abandonner les versions destinées aux développeurs ainsi que certaines fonctionnalités vidéo intégrées à ChatGPT. Ce repositionnement intervient alors que la concurrence s'intensifie, notamment avec des acteurs américains et chinois développant des technologies similaires.

Le groupe privilégie désormais les solutions destinées aux entreprises, jugées plus prometteuses en termes de monétisation et de croissance. Ce virage stratégique intervient dans un contexte où OpenAI envisage une introduction en Bourse et cherche à consolider son modèle économique autour de services professionnels et d'applications à forte valeur ajoutée.

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