Meta condamnée à payer 375 millions de dollars dans un procès au Nouveau-Mexique concernant l'exploitation des enfants et la sécurité des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification du titre, ajout du commentaire de Meta dans les paragraphes 3-4)

* Meta fait appel

* Le procureur général du Nouveau-Mexique accuse Meta de favoriser l'exploitation des enfants

* Meta prétend que le premier amendement et l'article 230 le protègent de toute responsabilité

par Diana Novak Jones

Un jury du Nouveau-Mexique a estimé mardi que Meta Platforms META.O avait violé la législation de l'État dans le cadre d'un procès intenté par le procureur général de l'État, qui accusait la société de tromper les utilisateurs sur la sécurité de Facebook, Instagram et WhatsApp et de permettre l'exploitation sexuelle des enfants sur ces plateformes.

Le jury a estimé que Meta avait violé la loi sur la protection des consommateurs du Nouveau-Mexique et a ordonné à l'entreprise de payer 375 millions de dollars de pénalités civiles.

"Nous sommes respectueusement en désaccord avec le verdict et nous ferons appel", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. "Nous travaillons dur pour assurer la sécurité des personnes sur nos plateformes et nous sommes conscients des défis que représentent l'identification et la suppression des mauvais acteurs ou des contenus préjudiciables."

Les représentants du procureur général du Nouveau-Mexique n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

META EST CONFRONTÉE À UN VASTE DÉFI LIÉ À LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES La décision du jury a clôturé un procès de six semaines et a marqué le premier verdict du jury sur ces plaintes contre l'entreprise de médias sociaux, alors qu'elle fait face à un défi plus large sur la façon dont ses plateformes affectent la santé mentale des jeunes.

Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, un démocrate, a accusé l'entreprise de permettre à des prédateurs d'accéder librement à des utilisateurs mineurs et de les mettre en contact avec des victimes, ce qui conduit souvent à des abus dans le monde réel et à la traite des êtres humains.

Meta a nié ces allégations, affirmant qu'elle a mis en place des mesures de protection étendues pour protéger les jeunes utilisateurs. Ces dernières années, Meta a fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en ce qui concerne sa gestion de la sécurité des enfants et des adolescents, notamment à la suite du témoignage d'un dénonciateur devant le Congrès en 2021, selon lequel l'entreprise savait que ses produits pouvaient être nocifs mais a refusé d'agir.

Par ailleurs, Meta fait face à des milliers de poursuites qui l'accusent, ainsi que d'autres entreprises de médias sociaux, d'avoir intentionnellement conçu leurs produits pour qu'ils créent une dépendance chez les jeunes, ce qui a entraîné une crise de santé mentale à l'échelle nationale. Certains de ces procès, qui ont été intentés devant des tribunaux d'État et des tribunaux fédéraux, réclament des dommages-intérêts se chiffrant à plusieurs dizaines de milliards de dollars, selon les documents déposés par Meta auprès des autorités de régulation financière. Meta a fait valoir que l'entreprise est protégée de la responsabilité dans les procès relatifs à la toxicomanie et au Nouveau-Mexique par les protections de la liberté d'expression du premier amendement de la Constitution des États-Unis et de la section 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), qui interdit généralement les poursuites contre les sites web pour le contenu généré par les utilisateurs. L'entreprise a déclaré que les allégations de préjudice de l'État ne peuvent être séparées du contenu des plateformes, car ses algorithmes et ses caractéristiques de conception servent à publier du contenu.

L'action en justice intentée par le Nouveau-Mexique découle d'une opération d'infiltration menée par M. Torrez, ancien procureur, et son bureau en 2023. Dans le cadre de cette opération, les enquêteurs ont créé des comptes sur Facebook et Instagram en se faisant passer pour des utilisateurs de moins de 14 ans. Les comptes ont reçu du matériel sexuellement explicite et ont été contactés par des adultes à la recherche d'un contenu similaire, ce qui a conduit à des accusations criminelles contre plusieurs personnes, selon le bureau de M. Torrez.

L'État affirme que Meta a dit au public qu'Instagram, Facebook et WhatsApp étaient sûrs pour les adolescents et les enfants du Nouveau-Mexique, tout en cachant la vérité sur la quantité de contenu dangereux et nuisible que l'entreprise héberge. Selon l'État, des documents internes de l'entreprise ont reconnu l'existence de problèmes d'exploitation sexuelle et d'atteintes à la santé mentale. Pourtant, selon l'État, la société n'a pas mis en place d'outils de sécurité de base, tels que la vérification de l'âge, et a insisté sur le fait qu'elle était sûre.

L'État a également accusé Meta de concevoir ses plateformes de manière à maximiser l'engagement, alors qu'il est prouvé qu'elles nuisent à la santé mentale des enfants. Des fonctions telles que le défilement infini et la lecture automatique des vidéos permettent aux enfants de rester sur le site, ce qui favorise un comportement addictif pouvant conduire à la dépression, à l'anxiété et à l'automutilation, selon l'action en justice.

L'action en justice intentée par le Nouveau-Mexique visait à obtenir des dommages et intérêts, ainsi qu'une ordonnance ordonnant à Meta d'apporter des modifications pour améliorer la sécurité des enfants lorsqu'ils utilisent les plates-formes.

"Au cours d'une décennie, Meta n'a cessé de manquer à son devoir d'honnêteté et de transparence", a déclaré Linda Singer, avocate de l'État, au jury lors des plaidoiries finales lundi. "Il n'a pas agi pour protéger les jeunes de cet État. C'est à vous de terminer ce travail."

Linda Singer a déclaré au jury qu'il pourrait accorder plus de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Reuters a visionné le procès sur Courtroom View Network.

Meta a fait valoir qu'elle avait été transparente sur le fait qu'elle ne pouvait pas détecter tous les contenus préjudiciables sur ses plates-formes.

"Ce que les preuves montrent, c'est que Meta a divulgué des informations solides et a déployé des efforts inlassables pour empêcher les contenus préjudiciables. Et ces informations signifient que Meta n'a pas sciemment et intentionnellement menti au public", a déclaré Kevin Huff, avocat de Meta, au jury lors des plaidoiries finales.

En mai, le juge Bryan Biedscheid, qui a supervisé le procès, devrait tenir un procès en banc sur les allégations de l'État selon lesquelles Meta a créé une nuisance publique qui a porté atteinte à la santé et à la sécurité des résidents de l'État. L'État demandera à M. Biedscheid d'ordonner à Meta de modifier ses plates-formes pour les mettre en conformité avec la législation de l'État.