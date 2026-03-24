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Moyen-Orient: les marchés mondiaux circonspects quant à la possibilité d'une trêve
information fournie par AFP 24/03/2026 à 22:17

Des opérateurs à la Bourse de New York le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Une fois, pas deux: les marchés mondiaux n'ont pas été convaincus mardi par les annonces américaines de discussions avec l'Iran, les démentis de Téhéran mettant un terme aux espoirs de fin rapide des hostilités qui avaient émergé la veille.

"L'incertitude entourant la situation au Moyen-Orient continue de tenir fermement les investisseurs du monde entier (...) sous son emprise", a commenté Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

Les Etats-Unis négocient "en ce moment" avec Téhéran, a affirmé mardi Donald Trump.

Lundi, dans un revirement qui avait pris de court les analystes, le président américain avait déjà annoncé de "très bons" pourparlers avec l'Iran, lançant une vague d'optimisme sur les marchés financiers.

Mais cet enthousiasme a fondu après les démentis iraniens, qui ont nié l'existence de ces discussions.

Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, a affirmé lundi que l'annonce de M. Trump relevait de "fake news" destinées "à manipuler les marchés financiers et pétroliers et à permettre à ce que les Etats-Unis et Israël échappent au bourbier dans lequel ils sont empêtrés".

De fait, un pic d'activité inhabituel a été enregistré lundi matin juste avant l'annonce de M. Trump qui a fait chuter les prix.

"Alors que la quasi-totalité des investisseurs tente de prendre des décisions d'investissement dans un contexte d'incertitude maximale, un petit groupe semble manifestement en savoir plus que le reste du monde", a relevé M. Lipkow.

Après leur chute lundi, les cours du pétrole ont rebondi mardi.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, a bondi de 4,55% à 104,49 dollars. Son équivalent américain, le baril de WTI, a grimpé de 4,79% à 92,35 dollars.

"Une escalade (au Moyen-Orient, NDLR) nous menace encore et aucune solution n'est en vue, pas plus que le rétablissement du détroit d'Ormuz en tant que voie de transit" pour les pétroliers, a souligné auprès de l'AFP John Kilduff, analyste d'Again Capital.

- Les Bourses sur la retenue -

"Il subsiste un certain scepticisme quant à la rapidité avec laquelle cette guerre pourrait prendre fin et la manière dont elle s'achèverait" après plus de trois semaines, a observé Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers, note toutefois un "contraste" entre les places boursières et les "marchés obligataires et des matières premières, qui font preuve d'une grande prudence".

Les Bourses européennes ont terminé mardi une séance en demi-teinte sans direction commune. Paris a gagné 0,23%, Londres 0,72% et Milan 0,42% tandis que la Bourse de Londres a cédé 0,07%.

A Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,18%, l'indice Nasdaq s'est replié de 0,84% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,37%.

Alors qu'"il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse", les investisseurs sur les marchés actions se tiennent prêts à un rebond des indices à tout moment, en cas de nouvelles annonces de M. Trump perçues positivement, selon M. O'Hare.

- Obligataire en hausse -

Concernant les marchés obligataires, Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB, a remarqué une "large" tendance "de hausse des rendements mondiaux, après le répit observé lundi qui s'est inversé mardi", à mesure que les prix de l'énergie ont remonté.

Référence en Europe, le rendement de la dette allemande à dix ans touchait le seuil des 3%. Son équivalent français grimpait à 3,72%, contre 3,71% la veille en clôture.

Le taux américain à dix ans grimpait à 4,36%, contre 4,34% la veille en clôture.

Quand les prix montent, les investisseurs demandent plus d'intérêts sur les titres de dette d'Etat (les "obligations") pour continuer à investir à un taux de rendement qui soit intéressant.

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2 commentaires

  • 19:48

    La guerre s'arrêtera quand les USA arrêterons de fournir des armes aux sionnistes .. SIMPLE

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